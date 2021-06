Luego de permanecer quince día en la Villa Panamericana tras haber sido diagnosticado con COVID-19, el ministro del Interior, José Elice, abandonó el lugar ya restablecido y haciendo un llamado a la ciudadanía para que continúe tomando las previsiones del caso para evitar un contagio.

“Estoy muy agradecido y felicito a todo el personal médico y equipo administrativo que hace un gran trabajo de coordinación en la Villa Panamericana. No se conoce todo de esta enfermedad y si se presentan los síntomas hay que guardar cuarentena en casa o en algún lugar como este; cumpliendo las reglas se sale adelante”, manifestó Elice, quien fue diagnosticado con coronavirus el 19 de mayo último.

Asimismo, en vísperas de la segunda ronda electoral de este domingo 6 de junio y la próxima celebración del Día del Padre, el titular del Interior pidió a la ciudadanía continuar con las medidas preventivas.

“Tenemos que guardar distancia, buscar ambientes ventilados y si somos sorprendidos con esta enfermedad tomar acciones inmediatas y no confiarse, buscar asesoría médica. Hay muchos lugares, la Villa Panamericana no es sólo para los asegurados sino para cualquier persona. Hay que ser responsables porque la Policía Nacional, los municipios, las Fuerzas Armadas hacen su trabajo, pero la responsabilidad central está en las personas; nosotros tenemos que ser responsables”, añadió.

Agregó que cada organismo es diferente y no se sabe cómo va a evolucionar la enfermedad. “En mi caso no me ha afectado de manera grave, he sentido malestar pero con la debida disciplina uno sale adelante. Otras personas no tienen tanta suerte y derivan al extremo de la enfermedad y eso puede ser mortal, es terrible, hay que cuidarnos”, insistió.

Destacó, además, que el gobierno de Francisco Sagasti continúa avanzando en el tema de las vacunas.

