¿Al estilo Urresti? Aunque no lo negó ni lo afirmó, lo cierto es que el nuevo titular del sector ha llamado la atención por su presencia mediática y enérgica. La mañana de este viernes, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció el cambio de generales y oficiales en la Policía Nacional del Perú (PNP) tras considerar que no se estarían cumpliendo con los objetivos.

En diálogo con RPP, Santiváñez llamó la atención sobre la actuación del Poder Judicial tras las acciones policiales. “Tiene que funcionar el Poder Judicial. No es justo que la Policía Nacional capture a los presuntos delincuentes y luego ya sea porque pasan al Ministerio Público o al Poder Judicial terminen en la calle nuevamente. No es justo”.

En tono enfático dijo que “hay que salir a cazar a los delincuentes. Es una instrucción que ya he dado y han sido políticas de esta gestión. A razón de estas películas, en las próximas horas saldrá la primera relación de oficiales y generales cambiados, porque no están cumpliendo con los objetivos que esta gestión ha dispuesto: general que no trabaja, general que tiene que salir y ser relevado”.

El titular del sector se encuentra la mañana de este viernes en El Agustino liderando ‘Amanecer Seguro’, estrategia que se realiza a través de operativos de manera simultánea en los 43 distritos de la capital.

✅ ¡#AmanecerSeguro en toda #Lima!



La @PoliciaPeru continúa ejecutando el operativo de manera simultánea en los 43 distritos de la capital. El ministro Juan José Santiváñez lidera, desde el distrito de #ElAgustino, la iniciativa en su firme compromiso con la seguridad ciudadana.

Las labores policiales implican el despliegue de 2783 efectivos de diferentes unidades, 442 patrulleros y 431 motocicletas, que recorren los puntos críticos previamente identificados.

“Mi gestión hizo en días lo que otros no hicieron en meses”

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se desmarcó días atrás de sus antecesores y destacó que en solo 13 días de gestión se hizo más que los anteriores ministros.

Estas declaraciones las ofreció luego que le consultaran por la eventual detención de Vladimir Cerrón, quien está prófugo desde hace más de 200 días.

“Estoy cumpliendo mi palabra con respecto a los operativos que estoy practicando y a las capturas que se están haciendo, y al trabajo con la Policía Nacional. Si vas a equiparar el trabajo de otros ministros, te aseguro que esta gestión ha hecho en trece días lo que otros no han hecho en meses”, expresó.

Y al igual que muchos de sus colegas, Santiváñez se sumó a la lista de ministros que sale a proteger a la presidenta Dina Boluarte ante eventuales críticas y denuncias en su contra.

Santiváñez indicó que la posición del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, de denunciar constitucionalmente a la presidenta “ha sido apresurada”.

¿QUÉ DIJO DE HARVEY COLCHADO?

Santiváñez se refirió a la situación del coronel Harvey Colchado tras el proceso administrativo en su contra por el allanamiento a Dina Boluarte.

Harvey Colchado fue suspendido por un proceso administrativo dentro de la PNP. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

“Con respecto al coronel Harvey Colchado y a diversos oficiales y suboficiales sometidos a un proceso disciplinario, quiero advertir que dicho proceso es independiente a cualquier gestión del Ministerio del Interior, porque se sujeta a una ley especial y exclusiva, que es la 30714, donde la máxima autoridad es la inspectoría general de la PNP. El proceso, de acuerdo a ley, es absolutamente reservado”, declaró a RPP.





