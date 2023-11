A dos días de la censura del ministro del Interior, Vicente Romero, el titular de la cartera de Transportes, Raúl Pérez Reyes, cuestionó esa decisión tomada por el Congreso, y pidió que a partir de hoy, desde el Legislativo, se tome la censura con “mayor meditación y menos apasionamiento”.

“No es una persecución (la censura), es parte de un procedimiento político —dijo el ministro—, pero lo que hacemos es: ‘Invocamos al Parlamento a tomar las decisiones que le corresponde, la censura es una de ellas, con mayor meditación y menos apasionamiento’”.

No obstante, señaló estar en desacuerdo que desde ese poder del Estado se comience a amenazar con censurar a más ministros.

“Lo que creo que no es bueno —explicó— es que comencemos a amenazar, en el caso de unos parlamentarios, con censurar, porque no ocurran cosas que a ellos de repente le parece que es bueno, pero que no tienen acuerdo con relación a los intereses de la política”.

Sobre la censura al ministro del Interior, por su presunta ineficiencia en la labor de la lucha contra la inseguridad ciudadana, sostuvo: “Lo que ha ocurrido con el ministro Vicente Romero no solo es algo injusto sino que no ha sido bueno para el país, porque lo que estamos haciendo es poner en riesgo la seguridad interna; porque es una persona que ya venía trabajando en la ruta de mejorar las condiciones de seguridad, y sancionarlo a través de una censura porque no observan resultados de un problema que tiene más de 25 o 30 años es injusto”.

Para el titular de Transportes, “los ministros vamos a las comisiones que nos invitan, y si un ministro es interpelado, se irá y explicará lo que hay que explicar”.

