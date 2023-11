El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, defendió el viaje que la presidenta Dina Boluarte realizó a Estados Unidos, para participar en la Cumbre Inaugural de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP).

Como se recordará, por la mañana las redes sociales de la Presidencia informaron que la mandataria tendría una “reunión bilateral” con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Sin embargo, dicho encuentro no se encontraba en la agenda de Biden.

Al respecto, Péres-Reyes indicó que el viaje de la presidenta tuvo como objetivo “plantear al Perú como un destino de inversiones” y que la encuentro con Biden habría tenido naturaleza “privada”.

“Lo importante aquí es que el viaje de la presidenta tiene como propósito relanzar la relación con los Estados Unidos, que durante la época del presidente Castillo como que tuvo un bajón por los temas nuestros. Y en ese marco, es que la presidenta se está reuniendo no solo con inversionistas, sino también con el gobierno americano y con el presidente Biden”, mencionó en declaraciones para Canal N.

Por otro lado, el ministro precisó que “el que se publique la reunión o no, no define si el viaje fue exitoso o no de cara a la opinión pública”.

“El principal propósito del viaje es que la presidenta entre a esa mesa con todos los presidentes. Sin duda la reunión bilateral con el gobierno americano es importantísima, eso no está en discusión, y se ha dado. (...) La presidenta no ha mentido”, complementó.

