El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, se reunió con diversos gremios de transportistas de Lima y Callao, quienes días antes habían anunciado un paro indefinido demandando una estabilidad jurídica y acuerdos sobre el el precio del combustible. El representante del gremio, Carlos Pareja, dijo que “no es un paro político, no queremos desestabilizar el Gobierno. Queremos un Gobierno eficiente. Queremos estabilidad jurídica, luego ha crecido la informalidad, esto daña nuestra imagen”.

Tras la reunión, el Ministerio informó que “se impuso el diálogo tras una fructífera reunión multisectorial con los representantes de los transportistas de Lima y Callao, estos acordaron suspender el paro que habían anunciado. En la misma participaron el ministro Silva y los titulares del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo”.

En ese escenario, según el audio al que tuvo acceso Perú21, el ministro Silva se compromete con los transportistas a cambiar a los titulares de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), presidido por Patricia Cama Meza, y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), presidida por María Jara Risco.

Al inicio de la grabación se escucha a un transportistas explicando la necesidad del cambio de rutas en beneficio de su gremio. Ante ello, el ministro Silva anunció que ya hay una norma para cambiar a la titular de la ATU el cuál “ya está en poder del presidente Pedro Castillo”. Por otro lado, anunció que se viene trabajando una para cambiar a la funcionaria de la Sutran.

Ministro Silva: Dentro de ese tema que ha sido analítico y es bastante claro, ahí no estamos inventando nada. En el curso que tuvimos en Iquitos, declaramos la organización de la ATU Y la Sutran. Eso ya está en camino, la norma está elaborándose para que se haga la reorganización de esos dos organismos. No hay otra forma. Si yo quiero cambiar o recuperar cierta cosa tengo que cambiar el personal. Tiene que hacerse. Entonces, nosotros no hemos querido comentarlos porque no es necesario, pero ustedes lo sacan a la palestra y piden de esa forma. Estamos aclarando que ya está en gestión, va a salir entre hoy y mañana.

Se acerca el secretario para que salga la resolución de la Sutran. El de la ATU ya está en poder de nuestro presidente, una resolución suprema, para que lo inviten a dejar el cargo. Eso ya está.

No lo hacemos porque tenemos algo contra la persona ni contra el cargo sino porque es una expresión de la mayoría. Estuvo en una reunión allá donde le dijeron señora de un paso al costado. Entonces creo que es tiempo de que ya cambie. Vamos a coordinar los cambios. En cuanto se haga el cambio, le vamos a pedir la participación a ustedes para que nos apoyen en ese tiempo.

En otras palabras, estoy diciendo que el cambio que se dé y se reúne con ustedes. Hay un montón que tratar, varios casos. Esto significa que, si el cambio se hace en el transcurso de esta semana, por ejemplo, en cuanto se haga el cambio tiene que darse la instrucción a ellos de que se reúnen con ustedes y aborden esta temática porque lo contrario ahorita podríamos decir que le aceptamos el cambio de ruta, pero eso tiene que coordinarse. Hay que darnos un tiempo prudencia y no se haga a la loca.

Con respecto, al foro. Hace un rato me llamó Pedro Francke que hoy hay consejo vamos a hablar que el aforo se incremente. Aunque eso no se cumple, hay que ser realistas, pero al menos no les multarían si los ve con un aforo mayor al que tienen. Eso lo vamos a ver hoy en la tarde, de que se incremente el aforo.

Esos cambios van a refrescar la formula. Y si, por ejemplo, hacemos ese cambio y es una persona que está con ustedes ¿qué les va a decir? ¡Que no se preocupen, vamos a trabajar y todos contentos porque es la fórmula!. Pero como estamos con un Estado como estamos, ustedes no pueden reunirse y los van a pasear por más de dos o tres años más y vamos a estar en lo mismo. Entonces hagamos los cambios para darles respuesta. Lo hacemos y buscamos la formula.

Transportista: Perfecto señor ministro, ¿en cuánto tiempo cree que podemos estar iniciando nuestras conversaciones con el nuevo encargado o presidente de la ATU?

MTC - Silva: Espera que se publique la resolución. Se publica y ustedes vienen acá (al MTC) y se les hace una reunión inmediata.

Transportista: Perfecto

MTC - Silva: Eso no depende de mí. Lo planteo al organismo superior, evalúan y ve la formula y según eso sale la resolución. Inmediatamente, con toda confianza, vienen y se dispone una reunión con él y ustedes para que trabajen los temas.

Transportista 2: En cuanto a los plazos, usted puede sacar un Decreto Supremo, o sea, esto se soluciona mañana a más tardar. Es lo que usted hace mención en la ATU como la estabilidad jurídica. Lo que menos queremos es no parar, pero todo dependerá de lo que decida el viernes. Hay buena voluntad de usted y del compañero presidente Pedro Castillo, pero los problemas siguen y hemos sido engañados por las autoridades anteriores que no nos han solucionado los problemas. Lo que queremos es que, a más tardar, la estabilidad jurídica esté el viernes, y la salida de la señora María Jara, porque va a depender mucho para las pretensiones que tenemos, tendría que ser el día de mañana.

