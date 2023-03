Anoche se reveló en televisión el testimonio de una trabajadora que denunció por acoso sexual al titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Víctor Loyola Desposorio. Luego de emitido el explosivo reportaje, el ministro de Trabajo le pidió a Loyola, a través de Twitter, que deje el cargo.

La denunciante, identificada como Maritza, dijo que el acoso empezó en setiembre del 2022 en la sede del Ministerio de Trabajo.

“Me dice que quería estar conmigo, porque le gustaba. Que quería que fuera su enamorada, pero yo le recalco que es una persona casada y él me dice: ‘No, yo no soy casado, pero nadie se tiene que enterar, porque yo no te voy a restar en tu vida, soy el superintendente de Sunafil, yo te voy a sumar”, relató la denunciante.

Maritza relató varios momentos de acoso y amenazas. Cuando decidió denunciar formalmente a Loyola, fue sometida a calificaciones, invitaciones a la culpa y fue sacada de su puesto en enero. Con cuentas por pagar, en febrero retorna al despacho del viceministro Jaime Ríos para pedir su retorno.

En dicha reunión firmó un documento -dirigido al nuevo ministro Alfonso Adrianzén- donde desestimaba la denuncia contra Loyola. Recuperó su trabajo, pero solo por diez días porque el viceministro Jaime Ríos fue removido de su cargo. No le pagaron los días laborados y se enteró por televisión que su caso contra el superintendente quedó en nada.

Tras el reportaje de 'Cuarto Poder' sobre la denuncia a Víctor Loyola Desposorio, titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), por acosar sexualmente a una extrabajadora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dentro de su centro de labores. El ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, solicitó la renuncia inmediata de Loyola Desposorio. (Fuente: América TV)

“Tengo entendido que las personas que denunciaron se han retractado”, dijo el ministro Adrianzén en conferencia.

Maritza comenta que firmó dicho documento por necesidad económica al ser sustento de su familia.

Luego de emitido el reportaje, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, solicitó la renuncia irrevocable de Víctor Loyola Desposorio.

“Ante hechos y declaraciones difundidos esta noche en el reportaje de Cuarto Poder, y en respeto a la institucionalidad y sobre todo a las personas afectadas, he tomado la decisión de solicitar la renuncia irrevocable al superintendente de Sunafil”, escribió ayer el ministro en su cuenta oficial de Twitter.





