El ministro de Salud, Víctor Zamora, hizo esta mañana un balance de los casos reportados de pacientes con coronavirus en el país, que de acuerdo a la última cifra del sector llega a 363, y remarcó de una u otra forma, todos podríamos terminar contagiados con el COVID-19.

“Como lo han explicado acá varias autoridades, tarde o temprano todos vamos a terminar infectados del coronavirus”, sostuvo Zamora en entrevista con RPP.

El contexto de este comentario se dio cuando Zamora fue consultado por la capacidad de respuesta de la línea 113 del Ministerio de Salud para atender a las personas que reportan posibles síntomas de la enfermedad, la que puede confundirse con las alergias que se suelen padecer durante el cambio de estación.

“Nosotros vamos a ampliar nuestra capacidad de respuesta en el 113 para orientar a las personas que están llamando, para orientar a esa persona que no se preocupe, que eso (podría) ser una rinitis, que no es coronavirus, que no amerita una visita”, indicó.

“Al margen de estas recomendaciones, la persona debe mantener su responsabilidad social, quédese en casa, lávese las manos frecuentemente”, acotó el ministro.

En otro momento, el titular de Salud adelantó que su sector dispondrá de más personal médico para atender a domicilio a los ciudadanos que presenten los síntomas de la enfermedad para así rastrear a la enfermedad y mejorar los filtros de control.

"Se va a lanzar una nueva plataforma del 113 que va a procesar 80 mil llamadas. (…) Vamos a aumentar las personas y los equipos, que ahora son 50, para tomar las muestras. Vamos a tener en Lima 250 equipos que van a hacer ese procedimiento”, anunció.

“Nosotros lo que tenemos es una idea de lo que está pasando con la epidemia en el Perú, por eso es que hay mejorar nuestra capacidad de diagnósticos. (…) Es una hipótesis (que hoy haya más de 364 infectados), porque nadie lo puede afirmar categóricamente”, apuntó el titular del Minsa.