El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, envió un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que “pueda disponer la cremación de los restos de Abimael Guzmán Reinoso, considerando que, a la fecha, habrían transcurrido más de 36 horas de ingresado los restos a la morgue del Callao sin que se haya hecho entrega de los mismo a algún familiar directo”.

A diferencia del mensaje emitido un día antes por el gobierno, en el que se dejaba en manos de la Fiscalía la decisión, el ministro Torres tomó cartas en el asunto y explicó que adoptar otra medida distinta sobre el cuerpo del terrorista, como enterrarlo o entregarlo a un familiar, significaría un peligro para “el orden público”.

“Pone en riesgo la seguridad de peruanos y peruanas, pues no se puede negar que para este sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente es un símbolo de su insania y buscarán enaltecerlo y homenajearlo”, agregó el titular del Minjus en el oficio.

Según el penalista Mario Amoretti, la única manera de entregar el cuerpo del terrorista a su esposa Elena Iparraguirre, a través de otra persona, era mediante un documento notarial, el cual no se presentó.

Cabe recordar que Yolanda Quiñones, conocida como la camarada ‘Bertha’, intentó hacerse de los restos con una “carta poder” simple emitida por Iparraguirre, pero esta no tendría validez.

“Los abogados de Guzmán tenían 36 horas y si, dentro de ese lapso, no lo han reclamado como corresponde, entonces la Fiscalía ya puede disponer del cuerpo. Ya no hay plazo para presentar ese documento, ya no tienen posibilidad. Ahora queda en manos de la Fiscalía y, en última instancia, del Ejecutivo”, declaró Amoretti a Perú21.

FAMILIAS CON MEMORIA

Tras conocer de las intenciones de las terroristas Iparraguire y Quiñones, miembros de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo del Perú (Fenavit) se mantuvieron todo el día de ayer en los exteriores de la morgue del Callao para bloquear las acciones de los abogados. Incluso expulsaron del lugar a la camarada ‘Bertha’, quien llegó acompañada de Sebastián Chávez, abogado del genocida.

“Nosotros exigimos que el cadáver sea incinerado. Así se evitará que le rindan culto. Deben tirarlo al mar, al río o a una letrina, pero que lo incineren”, sostuvo Marlene Zárate, miembro de la Fenavit. Su madre fue asesinada por Sendero Luminoso en el comedor Juan Pablo Segundo, en el Callao.

“El simple hecho de estar aquí, en la morgue, abre nuevamente las heridas. No vamos a permitir que se le entregue el cuerpo a nadie. El plazo de ley ya venció. Lo que nos dicen es que están esperando los resultados de las pruebas (de identificación). Pero esto ya se está aplazando demasiado. Esto sigue aumentando la zozobra y las dudas. No debe pasar ni un día más sin que se solucione”, declaró a Perú21.

BANCADAS SE PRONUNCIAN

Para evitar el culto al genocida, las bancadas del Congreso se pronunciaron a favor de la cremación del cuerpo de Guzmán. “Debe ser incinerado, y no generar espacios para que los rezagos senderistas y sus fachadas vigentes, como el Movadef, realicen actos de reivindicación del cabecilla terrorista, responsable de miles de muertes en nuestro país”, señalaron en un comunicado en el que inicialmente no aparecía la firma de Perú Libre.

Por su parte, el exprocurador público Amado Enco cuestionó que “no hay un fiscal valiente que disponga la incineración y desaparición de los restos de quien se encargó de destruir y bañar en sangre nuestro país. No tengamos miedo”.

FISCAL ÁVALOS APARECE

En tanto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, confirmó ayer que la identidad de Guzmán sí se corroboró, y agregó que el fiscal encargado, Julio García Romero, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, “tiene un tiempo para hacer las investigaciones y, tras ello, tendrá que hacer una interpretación sistemática de la normativa en la que debe contemplar los intereses públicos”.

Sin embargo, sobre la cremación del cabecilla senderista, la fiscal aceptó que “no hay un marco normativo que lo disponga, por lo que es un vacío que debe ser tratado por el Congreso o el Ejecutivo”. Ahora, ya con un oficio específico del Minjus tendrá que pronunciarse.

PIDEN REGULACIÓN

Sobre ese vacío normativo, la Defensoría del Pueblo recordó que ni el Código Procesal Penal ni la Ley General de Salud establecen con precisión cómo proceder con los restos de un individuo que suponga una amenaza a la seguridad nacional ya que promovería su culto o apología, como es el caso de Guzmán.

Por eso, solicitó al Ejecutivo emitir un decreto supremo que regule la entrega de restos humanos en este escenario. La urgencia de esta regulación demanda una respuesta efectiva por parte del Ejecutivo, en el más breve plazo posible”.

DATOS

Las congresistas Gladys Echaíz (APP), Norma Yarrow (AV), Rosangella Barbarán (FP) y otros confirmaron que el cuerpo en la morgue es de Abimael Guzmán.

El INPE envió a Elena Iparraguirre a un penal de máxima seguridad por haber vulnerado las normas penitenciarias y enviar un audio a sus huestes senderistas tras la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso.

