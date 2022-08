El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, dijo que depende de la Casa Militar de Palacio de Gobierno el evaluar si es que se pueden entregar los videos de las cámaras de seguridad a la fiscalía, tras comentar que esto no se puede hacer “por cualquier capricho”.

Esto, al responder ante la prensa sobre la especulación de que Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo no pudo ser ubicada en la diligencia dentro de la residencia de Palacio de Gobierno porque fue escondida en otros espacios.

“Esa es una especulación porque Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado. No por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver cómo resuelven políticas públicas y secretos de Estado”, señaló este viernes.

Chero negó tener conocimiento sobre algún intento de esconder a Yenifer Paredes y recordó que ese día estuvo en Palacio de Gobierno para trabajar en su función de ministro de Estado.

“Yo puedo asegurar, porque estuve en Palacio de Gobierno trabajando, yo no la he visto en Palacio de Gobierno. ¿Dónde estuvo? Yo no soy guardián de Yenifer Paredes”, replicó.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisó que ante un pedido del Ministerio Público se deberá evaluar la pertinencia de entregar las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Habría que ver qué cámaras están pidiendo [...] La responsabilidad es de la Casa Militar. El presidente no le teme a nada. Está cubierto por la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano. Respecto a las cámaras de seguridad, se va a evaluar de acuerdo al procedimiento y protocolo”, manifestó.

