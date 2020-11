El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, dijo que buscará establecer un modelo de debate sobre posibles cambios que se efectúen a la Constitución Política del Perú, los cuales manifestó que se deben hacer hacer sin admitir “frases altisonantes o posturas extremistas”.

“Lo que me toca a mí, y lo hemos conversado con el presidente (Francisco Sagasti) es poder diseñar un modelo que pueda, en el corto tiempo que tenemos, dar algunas bases de por dónde orientar el proceso de debate sobre qué cambios se requerirían en la Constitución, tomando como punto de partida o ejemplo de experiencia previa, lo que hizo el gobierno de Valentín Paniagua”, dijo en declaraciones a RPP.

Vega recordó que el expresidente Paniagua, luego de asumir el cargo tras la vacancia de Alberto Fujimori, impulsó un debate en la Comisión de Bases para la Reforma de la Constitución.

“Vamos a recoger esa experiencia, vamos a ver hasta dónde avanzó, qué documentos produjo en cuanto a nivel técnico, académico y a partir de ahí, poder diseñar un modelo de debate para proponerlo a las autoridades, al Congreso y a la sociedad civil para iniciar un debate que tiene que ser serio y honesto. Creo que este tema no debería admitir frases altisonantes o posturas extremistas”, indicó.

El titular del Minjus insistió en la posición que expresó el presidente Sagasti la semana pasada, en el sentido de que no es el momento para hablar de una reforma constitucional con un gobierno que tiene solo 8 meses por delante.

No obstante, dijo que “eso no significa dejar de abrir un debate que pueda sentar las bases de lo que podría ser un debate sobre por dónde tendría que ir la reforma o el cambio de la Constitución”, acotó.

Sin medidas al Tribunal Constitucional

Eduardo Vega descartó, en otro momento, que estén evaluando en este momento presentar alguna medida ante el Tribunal Constitucional (TC) tras el fallo que emitieron al rechazar la medida competencial que presentó el gobierno de Martín Vizcarra contra la vacancia por incapacidad moral permanente.

“En este momento no lo vamos a hacer. Vamos a evaluar más adelante si se quiere hacer, pero una nueva demanda no porque no hay un conflicto de ese tipo”, señaló tras reiterar que el TC perdió una oportunidad para delimitar los alcances de la “incapacidad moral permanente”.

“Creo que ese es tema que requiere un debate, hay que abrirlo, ampliarlo y hay que limitar esa figura con el solo objetivo de fortalecer nuestra democracia, nuestro estado constitucional de derecho”, señaló.

Por último, Vega descartó que el Ejecutivo vaya a emitir algún tipo de pronunciamiento tal y como solicitó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionando la posibilidad que se suspendan las actividades políticas de su partido a pocos meses de las elecciones generales del 2021.

“Estos pedidos por estos trámites que hay en la justicia, no podemos en el Ejecutivo pronunciarnos. No debemos pronunciarnos. Esperamos que la justicia actúe, haga sus tareas, pero ya iniciado el proceso electoral, al Ejecutivo le toca estar al margen para evitar cualquier suspicacia [...] Lo que el Estado tiene que garantizar es que todos, en un esquema democrático, puedan participar en igualdad de condiciones”, concluyó.

