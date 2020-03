Tema zanjado. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, aseguró que la aplicación de la pena de muerte a quienes cometen crímenes contra las mujeres, como los violadores y feminicidas, “no está en la agenda” del Ejecutivo.

Según explicó, el presidente de la República, Martín Vizcarra, “no hizo una propuesta” para restituir la pena capital cuando hace dos días manifestó que se debe “evaluar” esta posibilidad como una medida disuasiva.

“Lo que ha hecho (el mandatario) es enfatizar algunos aspectos básicos para enfrentar este clima de violencia, hay que ver de forma completa toda la declaración, él no introduce una propuesta”, señaló.

“Como ministro de Justicia puedo decir que la pena de muerte no está en agenda, no estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa, no vamos a denunciar ningún tratado internacional. El presidente será muy respetuoso de los tratados internacionales y eso (debatir la pena de muerte) queda totalmente descartado”, acotó Castañeda.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en el marco de una ceremonia en conmemoración del Día de la Mujer. Durante una actividad en Los Olivos, manifestó que el Congreso de la República es el ámbito donde debería abordarse ese análisis.

“No quiero adelantar ahora (...) opinión. Hay que analizar todas las opciones y veremos lo que realmente sea efectivo, pero sí que tenemos que redoblar esfuerzos, lo hacemos y tenemos que redoblar como gobierno”, indicó el domingo pasado.