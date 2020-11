El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, aseguró que está “de acuerdo” con el planteamiento de la Comisión de Constitución en que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente “debe continuar”.

“Estamos en principio de acuerdo, creo que de lo que se trata es de delimitar este concepto, no de eliminarlo, pero hay que delimitarlo muy claramente para que no se convierta en un elemento muy abierto y que simplemente tiene que ver con votos”, afirmó en diálogo con Canal N.

Este martes, en la sesión del grupo de trabajo del Congreso, el legislador Omar Chehade (Alianza para el Progreso), dijo que “la vacancia por incapacidad moral permanente debe continuar”.

“Muchos dicen que habría que eliminar la incapacidad moral, no se debe eliminar. El presidente es intocable salvo tres delitos: traición a la patria, no convocar a elecciones, disolver el Congreso de manera de facto. No estamos eliminando la incapacidad moral, estamos conceptualizándola. Si la Cámara de Diputados decide vacarlo, habrá una cámara reflexiva que es la de Senadores”, sostuvo.

Al respecto, Eduardo Vega señaló que se necesita “contenido mucho más claro para delimitar” situaciones que se presenten relacionadas a la Presidencia de la República. En ese sentido, indicó que “en eso hay una coincidencia con lo que está planteando el congresista Chehade”.

Asimismo, se refirió a la inmunidad parlamentaria, por la que mostró una postura similar, de evaluación.

“Creo que hay que ir a una mayor delimitación de la inmunidad parlamentaria, básicamente a las funciones que tiene el parlamentario una vez elegido, no para antes, no para sus labores, actividades o aquellas situaciones por las que se les ha juzgado antes, creo que necesitamos delimitar mucho más porque está claro que la inmunidad lo que intenta es proteger la labor parlamentaria, la labor del congresista, pero no aquellas actividades que haya realizado con anterioridad”, dijo.

Voto de confianza

En otro momento, Eduardo Vega manifestó que el Gabinete Ministerial espera “receptividad” de parte del Congreso de la República, cuando se presente ante el pleno el próximo 3 y 4 de diciembre para solicitar el voto de confianza.

“Dirigirme a la representación congresal que, efectivamente, entramos a una nueva etapa. Queremos mostrar que este gobierno está de tránsito, es un gobierno de transición, con elementos muy claros, con tareas muy claras que las ha señalado el presidente [Francisco] Sagasti, en materia de pandemia, de reactivación económica y por supuesto en llevar elecciones generales de la manera más transparente y limpia posible para que el próximo 28 de julio puedan estar ahí las nuevas autoridades del país. Creo que es ese el mandato central y quisiéramos encontrar en el Congreso de la República esta receptividad para el plan que vamos a presentar”, enfatizó.

