En su afán de defensa a la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Educación, Morgan Quero, cuestionó las últimas acciones del Ministerio Público en el marco del proceso de investigación de la corrupción en el poder, entre ellas la detención del hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, de su abogado Mateo Castañeda y otros personajes de su entorno.

Asimismo, se recuerda, la Fiscalía ha iniciado diligencias contra la presidenta “por instigadora” ante la desactivación de equipo especial de la Policía Nacional en apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

“Consideramos que de alguna manera esas intervenciones del Ministerio Público son desproporcionadas contra los derechos humanos y la presunción de inocencia de personas involucradas”, comentó Quero.

Y agregó que, en su opinión, “es legítimo alzar nuestra voz y hacer una reflexión de la mano con la ciudadanía para que esta también tenga otro criterio y otra posibilidad de hacerse un juicio en relación a los sucesos porque muchas de esas denuncias no son corroboradas”. “Entonces no nos adelantemos, no prejuzguemos, es algo muy importante dentro de nuestra vida cívica el respeto a las normas constitucionales”, sostuvo.

Consultado sobre la moción de vacancia que promueve la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú en el Parlamento, el titular de Educación aseguró que son “respetuosos del Congreso” y añadió que en ese escenario “seguramente se darán la dinámica y el debate democrático”.

“Nosotros hemos planteado una reflexión sobre el hecho de que hay una campaña que busca desestabilizar deslegitimar a todos los poderes Ejecutivo, Legislativo y al Poder Judicial”, insistió.

En otro momento, al ser cuestionado sobre la imputación de delitos graves contra la jefa de Estado, Quero discrepó con esa calificación. “Con todo respeto discrepo sobre su apreciación, creo que es temerario en ese sentido decir que son delitos graves, creo que hay que seguir haciendo las investigaciones como corresponde en el Estado de derecho. El sistema de justicia tiene como objeto fortalecer nuestro Estado de derecho, no debilitarlo, no construir un escenario para hacer una fractura institucional, eso es parte de esta campaña negativa que nosotros identificamos...”, prosiguió.

El ministro, además, destacó la madurez cívica de la población y dijo que en este momento “no hay ningún ánimo de movilización ni de paro ni de huelga que nos dé otra señal”.

