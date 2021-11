El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Carlos Gallardo, dio un paso más en contra de la reforma magisterial. El último viernes anunció como un gran avance, mediante las redes de la institución, la instalación de una dizque mesa de diálogo entre el sector y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), a fin de lograr “el pronto retorno a clases, las mejoras a la ley magisterial y las demandas de los maestros”.

Esto, a sabiendas de que la Fenatep —gremio fundado en 2017 por el ahora presidente Pedro Castillo, y que tiene como miembros a vinculados al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso— ostenta en su agenda boicotear el proceso de evaluación docente que garantiza una mejora de la calidad de la educación.

Y, en efecto, esto es lo único que les interesa al ministro y a sus camaradas de la Fenatep, de la cual Gallardo fue uno de sus fundadores. En un video de dicho encuentro, al que accedió Perú21, se observa cómo los dirigentes califican de “amigo” y “compañero” a un complaciente Gallardo que les abrió las puertas del Minedu solo a ellos.

Desde un inicio se deja en claro desde la dirigencia del sindicato que el primer punto a tratar será la suspensión del examen de nombramiento docente 2021, previsto para el próximo 13 de noviembre; así como la renovación automática de contratos para los no nombrados.

“Si fuera profesor contratado, me sentiría magníficamente representado por ti, Juan”, respondió Gallardo a uno de los asistentes al culminar su pliego de reclamos.

Pero minutos después le cambió el gesto. “No me parece apropiado, colegas, que se esté transmitiendo a través de los celulares esta reunión. No me parece apropiado”, remarcó fastidiado, a lo que todos sus invitados optaron por guardar sus celulares. ¿A qué le teme el ministro Gallardo? ¿Qué esconde?

En otro momento, se le escuchó a uno de los presentes que Moisés Chipana, dirigente del Movadef en la Universidad de San Marcos, no había concurrido.

RETROCESO

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, cuestionó que el gobierno entable diálogo con un gremio minoritario del magisterio y lo calificó como un “retroceso”. Y es que mientras el Sutep cuenta con más de 200 mil afiliados a nivel nacional oficialmente inscritos, la agrupación avalada por Castillo cuenta, según Castro, con apenas 250 miembros registrados.

“El ministro se equivoca. Lo que tiene que hacer es conversar con el sindicato mayoritario, pero opta por la Fenatep que es progobiernista y no le va a negar nada”, dijo a Perú21, al tiempo de señalar que, pese a sus reiteradas solicitudes, Gallardo no ha aceptado reunirse con el Sutep.

INTERPELACIÓN

Por su parte, el congresista Roberto Chiabra, integrante de la Comisión de Educación, coincidió en que la instalación de una mesa de diálogo es un retroceso, y recordó que la Fenatep es un proyecto del Partido Político Magisterial y Popular, todavía en vías de inscripción, por lo que el propósito de la medida –advirtió– es ideologizar la educación, evitar la evaluación de desempeño en las aulas de más de 10 mil maestros y facilitarle a la Fenatep el acceso a los recursos de la Derrama Magisterial.

Advirtió que toda esta situación solo generará un enfrentamiento de profesores contra profesores en perjuicio directo de los alumnos.

Debido a ello, respaldó la propuesta de algunos bloques como Acción Popular y Renovación Popular de interpelar a Gallardo, quien, recordó, fue citado a la Comisión de Educación del Parlamento pero no acudió.

