El pasado 9 de setiembre, los ministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y de Cultura, Luis Jaime Castillo, visitaron la provincia de Espinar (Cusco) para dialogar con las comunidades originarias de la zona sobre sus preocupaciones en torno al proyecto de ampliación de la mina de cobre Antapaccay, denominado Integración Coroccohuayco.

Sin embargo, el ministro Castillo emitió un mensaje controversial sobre la actividad minera en el país.

“El nuevo proyecto minero que se está planteando debe ser un ejemplo de minería responsable porque si no puede ser un proyecto de minería responsable, entonces de repente no queremos minería. Además, la minería va a estar aquí un tiempo y luego se va a ir y ustedes se van a quedar aquí, siendo igual de pobres como eran antes de que llegue la minería. O sea que tenemos que aprovechar que la minería pase por aquí para que su vida y la de sus hijos cambie”, señaló el titular de Cultura en un video grabado en la noche.

Castillo también hizo referencia a la salud en la zona.

“Lo que estamos viendo aquí es que todavía hay mucho trabajo por hacer. Porque todos queremos una minería responsable que debe generar riqueza para todos. Pero no puede haber minería responsable cuando vemos esto. No puede haber minería responsable cuando sus padres y sus hijos mueren de cáncer”, dijo.

Exigencias

Las comunidades de Espinar exigen que se aplique la consulta previa antes de que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la Inversión Sostenible (Senace) apruebe las modificaciones del estudio de impacto ambiental (EIA) que harán viable la ampliación de la mina.

No obstante, a través de un oficio, Senace respondió a las comunidades que no existe obligación legal para someter a consulta previa la modificación del EIA y que, por lo tanto, no será posible aplicarla.

El abogado y analista Gonzalo Zegarra comentó a Perú21 que no ve en el ministro Castillo un ánimo de querer azuzar a la población en contra de la minería, pero sí algunas expresiones “desatinadas”.

“Dice cosas sensatas como la mejora de la calidad de vida, pero hay frases desatinadas que hacen parecer que pone a la minera como la mala. Como lo del cáncer. Esa enfermedad hay en todos lados, no puede relacionarse directamente con la minera. Las minas modernas traen, usualmente, desarrollo a las comunidades que habitan en los alrededores”, remarcó.

“Yo no soy antiminero”

En diálogo con Perú21, el ministro Luis Jaime Castillo aclaró el objetivo de su discurso:

“He dicho que la minería es una oportunidad que si no se aprovecha en el tiempo que está en las comunidades, cuando se vayan, las comunidades van a quedar igual de pobres. Por lo tanto, la agenda que deben tener las comunidades de cara a las minas debe estar alineada a satisfacer las necesidades de luz, agua, desagüe, educación y salud (...) Los gobiernos regionales, el Estado, deben asegurarse de que el dinero del canon que las minas ya pagan se emplee para cerrar esas brechas. Que el dinero no se gaste en tonterías. Con eso les cortas las alas a los extremistas que no quieren minas. Yo no soy antiminero, al revés. Creo que debemos tener una minería sólida y responsable”.