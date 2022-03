El ministro de Salud, Hernán Condori, descartó que el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, le haya pedido la renuncia e indicó que seguirá trabajando hasta el presidente Pedro Castillo lo decida.

Durante sus descargos ante el pleno del Congreso, por la sesión de interpelación en su contra, el ministro rechazó los cuestionamientos en su contra y dijo estar capacitado para el cargo, pese a que ha recibido críticas del propio gremio médico.

“Es el premier el que me convoca para integrar el Gabinete, le cual acepté gustosamente, primero me contactó el presidente en coordinación con el premier. El premier no me ha propuesto la renuncia, pero los ministros estamos en permanente evaluación, mi compromiso es con la salud de todos los peruanos, seguiré trabajando hasta que el presidente lo determine”, refirió.

En otro momento descartó haber recetado agua arracimada y afirmó contar con las competencias necesarias para liderar la cartera de Salud.

Cabe indicar que este miércoles también se tiene prevista la interpelación del ministro de Justicia, Ángel Ydelfonso.

Las razones de la interpelación a Condori

Desde que asumió el cargo, el pasado 7 de febrero, el doctor Condori Machado ha recibido una serie de críticas por diversos sectores debido a que en un inicio se conoció que él promocionaba agua arracimada, y tiempo después salió a la luz que también les ofrecía a sus pacientes un método de detección temprana del cáncer, entre otros.

Agua Arracimada

A poco de asumir el cargo, se difundió un video en redes sociales donde el titular del Minsa promocionaba agua arracimada.” Es un agua con moléculas ordenadas, como un hexágono”, se le escucha decir. Además, señala que nosotros nacemos con esta y conforme van pasando los años, la vamos perdiendo.

Explica que esta pérdida es la “causante de una serie de trastornos metabólicos” que “generan enfermedades”. Por lo que recomienda consumir el Cluster X2 ya que puede solucionar dichos problemas ingiriéndolo durante todo el día. Para ello solo debes diluir una tapita de agua arracimada en un litro de agua de manantial.

A raíz de la promoción de esta sustancia, que no tiene evidencia científica, el Colegio Médico del Perú (CMP) solicitó su renuncia y destitución del Minsa, debido a que no es idóneo para el cargo. Así como otros sectores de salud, investigadores y otros. Además, se realizó un plantón en su contra el pasado 2 de marzo.

