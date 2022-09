El aún ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Geiner Alvarado, renunció ayer a primera hora de la mañana al resguardo que le otorga el Estado, solo dos días después de haber sido censurado por el Congreso por las investigaciones en su contra por organización criminal.

Así se dejó constancia en un “acta de desistimiento de seguridad personal con efectivos de la Sub Unidad de Seguridad del Estado de Chiclayo”, suscrita a las 8:10 a.m. y a la que accedió Perú21. El documento está firmado por Alvarado y también por el mayor PNP Segundo Tarrillo Pérez.

“En este acto se procede a realizar la consulta al señor Geiner Alvarado si va a necesitar resguardo policial, haciendo mención que no es necesario dicha seguridad, por lo que se procede a firmar el presente documento en señal de conformidad”, se lee.

El acta se filtró a la prensa e inmediatamente se encendieron las alarmas. Una situación similar ya había ocurrido hace unos meses atrás con otro ministro investigado por la red que encabezaría el presidente Pedro Castillo. El 6 de junio, el exministro Juan Silva desistió del resguardo para luego pasar a la clandestinidad.

Ante el escándalo, dos horas más tarde Geiner Alvarado, hombre de confianza de Castillo, retrocedió y se levantó otra acta en Chiclayo.

Exactamente a las 10:00 a.m., el mismo mayor PNP Tarrillo, jefe de la Sub Unidad de Seguridad del Estado de esa ciudad, y el ministro Alvarado dejaban constancia a esa hora de la “instalación de servicio policial con dos efectivos policiales y un vehículo”. A diferencia de la primera acta, la segunda no tenía el sello del mayor PNP.

“El ministro Alvarado –aún en funciones– no ha renunciado a su seguridad. Incluso a las diez de la mañana, hemos presentado un documento en el cual se firma un acta de instalación de los miembros de seguridad del Estado, que, hasta estos momentos, lo siguen resguardando”, dijo Percy Ipanaqué, abogado de Alvarado, a Perú21.

Sin embargo, consultado por el primer documento, el letrado dijo que no había conversado sobre ello con su patrocinado, por lo que anotó que solo podía dar fe del segundo. “Él tiene ahorita un resguardo policial. Eso es lo real”, apuntó.

Fuentes de este diario confirmaron la veracidad de ambos documentos.

En tanto, el abogado dio a conocer que el viernes acudieron a la Fiscalía a rendir su declaración.

“Se ha levantado un acta en la cual él se allana a la investigación como lo viene haciendo, ha entregado su pasaporte como acto de que él no se va a oponer al pedido de impedimento de salida del país”, dijo Ipanaqué en referencia al requerimiento fiscal que será evaluado este miércoles.

