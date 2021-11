El ministro de Defensa, Walter Ayala, brindó unas breves declaraciones a su salida de Palacio de Gobierno, luego de mantener una reunión con el presidente Pedro Castillo, en medio de la crisis por presiones en ascensos en las Fuerzas Armadas.

“Antes que estos comandantes generales ingresen, habían otros comandantes generales que estuvieron siete meses. Nosotros los sacamos y los pusimos a ello, ¿por qué nadie dijo nada? Entonces qué será, ¿el karma?”, expresó Ayala para los medios.

Además, agregó que la confianza brindada a los nuevo comandantes generales correspondían a una “potestad presidencial”, por lo cual las declaraciones de José Vizcarra y Jorge Chaparro estarían infundadas.

“No es el karma, es la confianza que da el presidente al tercer almirante o al tercer teniente general más antiguo. Es potestad presidencial”, aseguró.

LAMENTA NO VIAJAR A AYACUCHO

Por otro lado, el ministro de Defensa afirmó que el presidente lo invitó a asistir el día miércoles a la ciudad de Ayacucho, en donde este brindará un informe sobre sus 100 primeros días de gestión. Invitación que tuvo que declinar por tener responsabilidades para con el Congreso.

“El presidente me ha invitado para el día de mañana ir a Ayacucho [...] No he podido ir porque tengo que ir a la Comisión de Justicia”.

Asimismo, tras ser consultado por su permanencia en el cargo luego de poner su cargo a disposición del presidente Castillo, Ayala respondió: “Todos estamos en evaluación, hasta yo mismo”.

