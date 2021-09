El ministro de Justicia y Derechos Humano, Aníbal Torres, afirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo, no promueve el proyecto de recolección de firmas para convocar a un referéndum por una Asamblea Constituyente, que se encargará de redactar una nueva Constitución.

“Él no promueve la Constituyente. Antes de ser presidente tenía el proyecto de ley para presentarlo ante el Congreso para que se modifique la Constitución. No lo hizo y no lo hace porque genera incertidumbre. Pero los corruptos se oponen a la Asamblea porque la Constitución actual les garantiza la impunidad. Ellos no quieren que se modifique la parte económica, pero comparándola con otros países, es la peor”, comentó Torres en entrevista con Correo.

Pese a que indicó que el proyecto para cambiar la Carta Magna genera incertidumbre, el ministro subrayó que el jefe de Estado no debe pronunciarse en contra ni oponerse. “Él no la promueve y no tiene que pronunciarse. (Pedro) Castillo no se puede oponer”, sostuvo.

“A los grandes empresarios, especialmente europeos, lo que le interesa en el Perú es que haya transparencia y que se combata la corrupción. Solo empresas corruptas han venido a invertir. Eso es negativo”, añadió Torres.

El partido del Gobierno, Perú Libre, viene realizando una empresa a nivel nacional para abolir la Constitución de 1993 y reemplazarla por un nuevo contrato social. Ante ello, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República recordó a los funcionarios públicos “mantener la neutralidad”.

Por otro lado, el titular de la cartera de Justicia puntualizó que recomendó a Castillo Terrones “mantener su independencia y que el señor (Vladimir Cerrón) puede opinar como cualquier peruano y tiene derecho a opinar, pero que quien gobierna es Castillo”.

En ese sentido, afirmó que el mandatario “entendió perfectamente”. “Desde un inicio, inclusive. Lo claro es que a la prensa le conviene que haya un enfrentamiento. No hay un solo acto que se pueda señalar que siga la política de Perú Libre”, acotó.

