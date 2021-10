Tras señalar que nunca se aplicó el ideario de Perú Libre en el Gobierno del presidente Pedro Castillo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres , aseguró que dicho programa “jamás se va a imponer” en el país.

En declaraciones a RPP TV, le recomendó al fundador del partido oficialista, Vladimir Cerrón, actualizar su programa político a través de un pleno y “adecuarse” a una izquierda moderna.

“(Vladimir) Cerrón nunca estuvo en el Gobierno. Nunca se aplicó nada del ideario de Perú Libre en el ejercicio del Gobierno. Le diría al doctor Cerrón que esta cuestión de mantener ese ideario como una política marxista leninista maoísta tiene que desaparecer, tiene que rehacer su programa, debe haber un pleno del partido y adecuarse a una izquierda moderna”, subrayó.

“Eso del pasado jamás va a regir en el Perú. Le digo al doctor Cerrón: eso jamás se va a imponer en el Perú”, añadió el titular del Minjusdh.

De otro lado, Torres Vásquez afirmó que Richard Rojas, sindicado operador de Vladimir Cerrón, no puede ser designado embajador en Venezuela porque tiene impedimento de salida del país por seis meses.

“No ha sido nombrado embajador, no hay ninguna resolución. El presidente no ha presentado ninguna propuesta en el Consejo (de Ministros) para que se le nombre embajador, no hay nada de eso. Seguramente ha existido una iniciativa que no se ha llevado a cabo”, expresó.

“Cómo va a ir si el señor está impedido por el Poder Judicial de salir del Perú. Si hay esa resolución, no puede ser designado embajador”, agregó.

Finalmente, el ministro informó que se desestimó la propuesta del presidente Pedro Castillo de convertir Palacio de Gobierno en un museo, tal como lo había anunciado en su mensaje de investidura el pasado 28 de julio.

“También ya fue (la propuesta), pero qué bonito museo sería. El turismo interno cómo sería, cuántos peruanos quieren conocer el Palacio y cuántos extranjeros también, pero no, ahora será el Palacio de Gobierno y lo será por los próximos cinco años”, sentenció.

