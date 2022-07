El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció sobre las declaraciones que brindó el titular de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo evalúe un cierre del Congreso.

El miembro del gabinete ministerial aclaró que Chero solo brindó el contexto legal de una disolución del Parlamento. Además, aseguró que no se ha hablado del tema en el Consejo de Ministros.

“El ministro Félix Chero ha dado el contexto legal. Vale decir que ha manifestado que el cierre del Congreso es una herramienta que está en la Constitución Política, pero no se ha discutido en lo absoluto en Consejo de Ministros”, declaró.

Asimismo, el titular del Ministerio de Cultura dijo esperar que la próxima Mesa Directiva del Parlamento sea más democrática y concertadora que la presidida por María del Carmen Alva (Acción Popular) durante el último año.

“Teníamos 44 proyectos de ley y se ha cerrado la legislatura. Preguntémonos: ¿cuántos se pusieron en agenda?”, cuestionó Salas Zegarra.

#NotaDePrensa | El ministro de Cultura, @SalasZ_AA, indicó que no se ha debatido en el Consejo de Ministros el cierre del @congresoperu, y que la posición del Gobierno es de absoluto consenso enmarcado dentro de la democracia. pic.twitter.com/YySPAL2tax — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) July 18, 2022

El último domingo, en diálogo con Exitosa, el funcionario confiar en que la próxima Mesa Directiva del Congreso pueda generar consensos con el Gobierno, pero de no ser así evaluarían la posibilidad de una disolución del Legislativo.

“Yo confío en que en la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de Gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario, se evaluará en su momento (el cierre del Congreso). No descartamos esa posibilidad”, señaló en diálogo con Exitosa.

Sin embargo, Félix Chero aclaró que optar por esta opción o por plantear una cuestión de confianza podría generar mayores confrontaciones o provocar ánimos negativos entre ambos poderes del Estado.

“Siempre he pensado, y lo he transmitido al presidente y al Consejo de Ministros, que quebrantar el orden democrático, que corroer las instituciones democrática no es saludable para el país (…) creo que cerrar el Congreso de la República o lanzarle un misil de cuestión de confianza es justamente generar mayores confrontaciones y generar mayores ánimos de confrontación”, sostuvo.

