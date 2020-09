La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, saludó este domingo “la madurez” del Congreso de la República al votar en contra de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

“Saludamos la madurez del Congreso porque no llegaron al objetivo de algunos, que querían vacar insensatamente al presidente de la República en medio de una pandemia, en medio de una situación social que realmente complica”, afirmó en diálogo con RPP.

El último viernes, el Congreso puso al voto la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, la cual obtuvo 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones.

La moción fue presentada la semana pasada, tras la difusión de un conjunto de audios que comprometen al mandatario en coordinaciones -junto a las ahora exfuncionarias Mirian Morales y Karem Roca- para negar que el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, ingresó al menos, cinco veces a Palacio de Gobierno.

La ministra de la Mujer resaltó la necesidad de seguir trabajando en la lucha contra el coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“Nosotros venimos a hacer lo nuestro, venimos a juntar más allá de cualquier divergencia política, ante los llamados nosotros tenemos que desplazarnos. Muchas personas dicen ‘pero ¿por qué viajan?’. Viajo porque si no me desplazo no puedo yo cerrar actas de compromiso”, aseveró.





