La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, aseguró que habría una “desproporción en la medida” de detención preliminar en contra de Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, y 9 exfuncionarios del Gobierno si es que esta se sustenta en los audios difundidos durante el mes de setiembre.

La jueza Sonia Bazalar ordenó el pasado 29 de setiembre la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados del caso Richard Swing. Los exfuncionarios involucrados que fueron detenidos este viernes en un operativo policial, además de Richard Cisneros, son la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra Karem Roca; el ex asesor presidencial Óscar Vásquez, entre otros.

“Lo que sí debe quedar claro es que si el argumento son solo los audios, sí parece que hay una desproporción en la medida [...] Habría que ver en qué sustenta expresamente la jueza en la resolución en la que dicta la detención”, sostuvo en diálogo con Canal N.

En esa línea, la ministra consideró que por lo dicho por la jueza Sonia Bazalar en la audiencia de control de identidad lo dispuesto es “un poco genérico” y dijo querer revisar la resolución para ver si “existen los elementos suficientes” para dictar una detención preliminar.

“Entiendo que hace algunos momentos la jueza en el marco de la audiencia [de control de identidad] ha estado explicando cuáles son los motivos por los que ella que se habrían configurado [los supuestos]. De las declaraciones, confieso que lo veo un poco genérico, por eso quiero ver la resolución para identificar si hay motivos más específicos”, señaló.

La titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseveró que la privación de la libertad “siempre debe ser la última opción” y descartó haber conversado con el presidente Martín Vizcarra sobre estas detenciones, pero remarcó que el jefe del Estado tiene “apertura para todas las investigaciones” correspondientes.

Las detenciones tuvieron lugar en el marco de la investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible por la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura y se sustenta en el peligro de obstaculización y fuga de los investigados, quienes estarían vinculados y tendrían contactos de alto nivel que podrían inferir y entorpecer la investigación preliminar en su contra.

El Ministerio Público alegó en su requerimiento que se estaría intentando contactando a los investigados y testigos para poder dificultar la presente investigación, incluso borrando material probatorio e influyendo para que los testigos declaren falsamente.

