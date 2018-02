La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) , Ana María Choquehuanca brindó algunas declaraciones a la prensa en los exteriores del Congreso de la República . Todas las preguntas formuladas estuvieron relacionadas a la ' Ley 28518 ', la cual consiste en que los jóvenes con estudios en instituciones técnicas ganen experiencia laboral mediante una modalidad formativa de hasta tres años, de forma voluntaria, es decir sin remuneración alguna.

Ante esto, Choquehuanca respondió: "nosotros (el Gobierno) vamos por una ley que sea equitativa. Nosotros no queremos discriminar a nadie; queremos beneficiar en equidad a toda la población juvenil".

Consultada sobre la posición del Congreso, la titular del MIMP explicó que todos los proyectos que se presentan en el Legislativo no tienen un afán político. "Recordemos que estamos en el Congreso, por lo tanto las leyes deben ser discutidas con criterios equitativos".

"Recordemos que estamos en el Congreso, por lo tanto las leyes deben ser discutidas con criterios equitativos. (...) Aquí no se trata de que determinada fuerza política debe sacar su ley porque es de su autoría", enfatizó.

Respecto a la decisión de Rosa Bartra, quien puso 'una pausa' al proyecto de ley que permite la creación de una nueva modalidad formativa para estudiantes de institutos técnicos, Choquehuanca respondió "Tratemos de no cerrar los oídos y no medir fuerzas. Aquí no se trata de un 'ring de box y estamos dando varios mensajes incorrectos".