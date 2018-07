La ministra de la Mujer, Ana María Mendieta , dijo desconocer los motivos por los cuales es mencionada en una conversación telefónica grabada entre el congresista aprista Mauricio Mulder y el empresario Mario Mendoza.

En declaraciones a Canal N, la funcionaria dijo que no conocía a Mario Mendoza y aseguró que las únicas personas involucradas en su nombramiento como titular del Ministerio de la Mujer fueron el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro, César Villanueva .

"No conozco al señor Mendoza, nunca me he reunido con él ni nadie se ha reunido conmigo a nombre de él; no he tenido ninguna conversación con él" , aseguró Ana María Mendieta .

También informó que, tras la difusión de los audios, pudo conocer que Mario Mendoza visitó el Ministerio de la Mujer el 11 de junio acompañando a un gerente de producción de una empresa proveedora. Sin embargo, precisó que no se reunió con él en ningún momento.

En el audio en cuestión, el congresista Mauricio Mulder le dice a Mendoza que no conoce a la ministra de la Mujer, pero sí a las personas que supuestamente la pusieron en el cargo.

"Yo no sé a quiénes se refiere. A mí, quienes me han puesto son el presidente y el primer ministro", insistió Mendieta.