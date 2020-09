En plena pandemia del COVID-19, algunas bancadas del Congreso estudian un nuevo golpe contra el gobierno del presidente Martín Vizcarra que podría tener efectos nefastos en la economía. Esta vez apuntan a impulsar una censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva. Un acto que ha sido rechazado por algunos ministros y que no sería respaldada por todas las bancadas.

Precisamente la titular de Justicia, Ana Neyra, expresó su preocupación sobre esta iniciativa que impulsa el vocero de UPP, el antaurista José Vega Antonio.

“Preocupa que siguen pendientes algunas preguntas y, sin perjuicio de ello, ya se está hablando de censura. El Congreso se tiene que preguntar si quieren escuchar respuestas o es que simplemente es un uso político del mecanismo establecido en la Constitución”, acotó Neyra en TV Perú.

La ministra dijo que, como Gobierno, se sentían “intranquilos” de que el Legislativo tenga “decisiones tomadas” en torno a la interpelación contra Alva sin que haya concluido con responder todas las preguntas pendientes del Congreso.

Por otro lado, el canciller, Mario López, advirtió que, de concretarse una censura contra Alva, representaría una mala señal a nivel internacional. “Una decisión de esa naturaleza afectaría la imagen del Perú”, expresó López, quien también afrontaría una interpelación del Legislativo por el cuestionado nombramiento del expremier Vicente Zeballos como representante del Perú ante la OEA.

“La censura quitaría la seguridad jurídica que el inversionista siempre reclama. Hay que señalar que, en esta etapa de reactivación económica, es importante la inversión”, aseveró López a RPP.

¿CENSURA DESINFLADA?

En tanto, desde el Congreso, no se contaría con el respaldo suficiente de 66 votos para censurar a Alva. Entre UPP y Podemos, se dispondría de 24 congresistas que apoyarían la medida. El Frente Amplio no ha afirmado su respaldo. Desde el Frepap, la vocera alterna, María Teresa Retamozo, indicó a Perú21 que no han decidido la medida y que se encuentra en evaluación.

El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, indicó a este diario que la bancada aún no ha tomado una decisión. Empero, a título personal, rechazó la medida porque “no es el momento por la pandemia y una censura significaría que inversionistas nacionales y extranjeros detendrían sus inversiones”.

En tanto, la vocera alterna de APP, Carmen Omonte, descartó también el respaldo a una censura contra Alva. Tanto AP y APP son las bancadas con mayor peso en el Congreso.

DATOS:

- Mañana el Congreso volverá a recibir a la ministra María Antonieta Alva, quien atenderá las preguntas que dejó pendiente en la sesión del viernes pasado.

- Desde la bancada de Podemos, José Luna Morales expresó en sus redes sociales su intención de que Alva sea censurada por “representar el mayor fracaso económico del mundo”.

