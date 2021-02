Política







Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, revela que no recibió la vacuna de Sinopharm “No he sido vacunada contra la Covid-19 y tampoco he participado como voluntaria. Trabajamos por un proceso de vacunación transparente y que priorice a los trabajadores en primera línea”, es parte del mensaje que se lee.