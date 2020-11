La ministra de Justicia, Delia Muñoz, aseguró que el procurador general del Estado, Daniel Soria, está “alterando” algunos conceptos y prefirió no comentar sobre la reunión donde le habría pedido su renuncia al cargo.

En diálogo con Canal N, señaló que se trató de una “conversación de carácter privado” en donde dos funcionarios discutían sobre una “determinada posición”.

“Lamento profundamente que el señor Soria antes de salir a los medios no haya venido a conversar los mismos y además está alterando algunos conceptos que ha vertido. Prefiero quedar en ese nivel, una conversación de carácter privado entre dos funcionarios públicos que estaban discutiendo sobre una determinada posición”, expresó.

Asimismo, negó haber planteado en algún momento desistir de la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la vacancia presidencial.

“No lo he planteado en ningún momento [desistir de la demanda competencial ante el TC sobre la vacancia presidencial], no lo he pedido. Dejemos eso a un costado. En ningún momento he planteado alguna posición, solo coordinaciones sobre la estrategia para llevar adelante la audiencia del día miércoles”, acotó.

No obstante, Muñoz precisó que en el caso de un proceso sancionador contra Daniel Soria, éste eventualmente podría recaer en sus manos, con lo cual le corresponde mantener silencio para no adelantar opinión.

“Hay una conversación privada que se ha dado entre una ministra y un procurador sobre cómo se debe afrontar un caso sobre dentro de lo que es la reserva del trabajo y prefiero mantenerlo en esa instancia. No voy a entrar en dimes y diretes”, refirió.

Respecto a la exprocuradora ad hoc Katherine Ampuero, la nueva titular del Minjus enfatizó que es una persona “muy reconocida” y puede ser convocada, al igual que cualquier otra persona, para colaborar en un caso como abogada.

“Es una abogada que ha defendido los intereses del Estado de una manera inobjetable, tiene experiencia en litigios ampliamente conocido y tiene muchos años de colegiatura”, subrayó, evitando mencionar si ella podría reemplazar a Daniel Soria.

“Parece que el señor Soria está poniendo sobre la mesa es que tiene un nivel de autonomía tal que puede tomar todo tipo de decisiones. Le sugiero que lea el decreto legislativo que regula la Procuraduría General de la República, que es un sistema administrativo de normas y procedimientos, no es un organismo público, no es un organismo desconcentrado”, sentenció.

