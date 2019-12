Ana Teresa Revilla, ministra de Justicia y Derechos Humanos, dio a conocer que no tiene en mente renunciar por voluntad propia tras su indolente respuesta sobre los asesinatos de Jesica Tejada y sus tres hijos en El Agustino. En conversación con el diario El Comercio, la titular señaló que estaría dispuesta de dimitir de su cargo si Martín Vizcarra se lo pidiera.

“Por supuesto (aceptaría renunciar si Vizcarra se lo pide). Soy una persona de confianza del presidente. Él tiene que evaluar si vale la pena que siga o que no”, precisó.

Con respecto a si dejaría su cargo por voluntad propia, la ministra enfatizó que está convencida del trabajo que viene realizando.

“No, por ese tema (la indolente respuesta que dio) no. Estoy convencida de lo que estoy haciendo”, aseveró.

Asimismo, Revilla señaló que este viernes se reunirá con el mandatario para conversar sobre lo ocurrido; no obstante, indicó que hasta el momento no le han comunicado de PCM o a través de algún asesor presidencial que se está evaluando pedirle su renuncia.

La ministra también resaltó que no esperaba recibir el respaldo de Vizcarra tras sus declaraciones.

“Yo tampoco respaldo mis declaraciones. Esas declaraciones son desafortunadas. (...) Es que las declaraciones son desafortunadas. Nadie puede respaldar eso. Ni yo misma. Yo estoy explicando por qué las di. Pero para mí misma es inaceptable que aparezca esa respuesta”, manifestó.

PIDE DISCULPAS

En el mismo sentido, Revilla pidió disculpas y señaló que lo ocurrido se dio por su falta experiencia política.

“Realmente pido disculpas por no haber estado preparada para responder en ese momento como se esperaba como autoridad, pero lo repito: me tomaron de sorpresa. Y no tengo experiencia política. Tengo experiencia técnica, vengo de muchos años de trabajo con el Estado, con ONG, académico, es diferente. No tengo la experiencia política que tiene cualquier persona que ha trabajado en un espacio político más intensamente”, expresó.

La ministra también explicó el motivo de su sonrisa al momento de responder sobre el asesinato de Jesica Tejada y sus hijos.

“Yo estaba en una situación de tensión y por eso sonreí, obviamente. Uno no sonríe ante una pregunta de ese tipo, por favor, una persona sonríe también cuando está nerviosa y eso me pasa a mí, lamentablemente. (...) No soy una persona que no tenga una empatía elemental con una mujer que ha sido asesinada de esa manera por su pareja”, sostuvo.

Ministra de Justicia (TROME)