La abogada Ana Neyra se ha hecho cargo de una de las carteras más sensibles del gabinete. A dos semanas de asumir el cargo, cuenta cómo van las cosas en el Ministerio de Justicia.

¿Cuál es la situación actual de las cárceles del país?

La estrategia que estamos trabajando ahora es incidir en el testeo. Estamos impulsando las pruebas de la totalidad de la población penitenciaria. Además, de nuestros 11 mil agentes penitenciarios, porque son nuestros héroes en primera línea de defensa.

¿Cuántos contagiados hay en los penales a nivel nacional?

A la fecha hemos realizado 20 mil pruebas a internos y agentes penitenciarios. En el caso de los servidores contagiados, tenemos 2,434, e internos 8,249. Nuestro objetivo también es testear a los 90 mil internos de todo el país.

¿Y cuántos muertos?

La cifra de fallecidos es de 29 agentes y 296 internos.

¿Cuándo se tendrán testeados a los 90 mil presos?

El plan que se ha diseñado desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) plantea setiembre. Nosotros estamos trabajando para que sea en un plazo mucho menor, agosto. Nuestra prioridad, en la línea de la política de Gobierno, es tener las cifras reales de los contagiados y los fallecidos, y así tomar decisiones más ajustadas a lo que realmente está sucediendo.

Ya tiene dos semanas en el cargo. ¿Qué diagnóstico ha hecho de la situación de las cárceles y qué se va a mejorar en el corto plazo con medidas concretas y realistas para neutralizar los contagios?

Estamos trabajando en varios frentes. El primero tiene que ver con la contención de la pandemia. Estamos incidiendo en el testeo masivo, pero, además, hay que tener en cuenta que estamos en proceso de diseño de la política penitenciaria. No solo mejorar para la coyuntura, para la pandemia, sino pensar en la mejora estructural del sistema penitenciario. Estamos alineando esta política a un plan estratégico que nos lleve a una mejora de las condiciones carcelarias. Yo estuve hace unas semanas en (el penal) Santa Mónica y encontré a 23 madres con sus niños en la prisión. Estos niños no habían sido vacunados ni vistos por un pediatra en mucho tiempo. Un frente en el cual podemos mejorar es priorizar a estos niños en el plan de inmunización del Ministerio de Salud. Tenemos 100 niños en los penales con sus madres. La idea es que sean priorizados porque están en espacios cerrados de especial vulnerabilidad. Otra cuestión vinculada con el deshacinamiento es impulsar una nueva medida como el tema de los grilletes; el tema de la infraestructura priorizada y eventualmente evaluar el acondicionamiento de los penales y los espacios para que tengamos mayor capacidad de albergue. Incluso, en la resocialización, la idea es reforzar programas como cárceles productivas y pensar en otros que incentiven la lectura. Estas personas han perdido la libertad pero no los demás derechos.

¿Hay la posibilidad de empezar a estudiar el tema de la privatización de algunas cárceles?

Es una propuesta que surge de vez en cuando en el imaginario de la gente. No lo hemos pensado como parte de la estrategia, pero, sin duda, como todas las propuestas, la vamos a analizar para evaluar sus pros y sus contras. Cualquier decisión tiene que estar sustentada en datos y en impactos.

¿Pero podría ser una solución al problema de la situación de las cárceles?

Todas las propuestas las acogemos, las estudiamos. Hasta ayer (martes) estuvimos abocados al discurso y a partir de hoy (miércoles) a la investidura, que es el 3 de agosto, pero mi objetivo es reunirme con diferentes sectores para escuchar esta propuesta y muchas más. La idea es sumar esfuerzos para mejorar las condiciones de las cárceles.

¿El Pacto Perú anunciado por el presidente qué es y qué objetivo tiene?

Cuando el presidente anuncia el Pacto Perú, hay que entender su naturaleza. Este no pretende desconocer el Acuerdo Nacional. Lo que el presidente plantea es un pacto específico pensando en la transición del próximo año. La idea es generar algunos acuerdos mínimos que nos permitan construir juntos políticas de Estado pensando en julio de 2021 hacia adelante. Lamentablemente, lo que sucede a veces es que acaba un gobierno y todo lo positivo que se estaba trabajando queda trunco. Por eso convoca, en este espacio específico, a quienes podrían eventualmente ser los próximos presidentes en los 24 partidos inscritos que presentarían candidatos. El objetivo no es deslegitimar el Acuerdo Nacional, sino crear un pacto concreto vinculado con la transición del poder.

Su colega, el ministro Martín Ruggiero, ha sido muy criticado por la inexperiencia y la edad. ¿Qué piensa?

Invitaría a que lo dejen trabajar. Tiene un plan, lo expuso en una de las conferencias. Juzguemos sus acciones y sobre ellas emitamos una opinión.

