Ministra de Educación renuncia en medio de crisis política

La ministra de Educación, Patricia Correa, informó esta mañana la renuncia a su cargo. Esto en medio de la crisis política y la ola de violencia que atraviesa nuestro país. Esta se convierte en la primera renuncia en el Gabinete Ministerial de Dina Boluarte.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte”, escribió en su cuenta de Twitter.

Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte pic.twitter.com/0qoZisc9Yc — Patricia Correa (@correapatricia) December 16, 2022

En el documento donde hace oficial su retiro del cargo, afirma que: “Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”.

