Diversos congresistas del Frepap, Unión por el Perú (UPP) y Podemos Perú le pidieron “dar un paso al costado” a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por el manejo económico del país en el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La vocera del Frepap, María Teresa Céspedes, cuestionó que los préstamos de Reactiva Perú hayan estado dirigidos principalmente a grandes grupos empresariales y dijo que si Alva no está en capacidad de cambiar esa situación, debería dejar el cargo.

“Le pedimos a este Ejecutivo que sea humano, consciente, que no siga aplicando la ley del embudo: para los de arriba, ancho; para los que están abajo, angosto […] Está en usted la responsabilidad de tener que asumir este reto, pero de otro ángulo, mirando con sentir social, con humanismo por los que menos tienen”, enfatizó.

“Discúlpeme si usted no está en esa capacidad, dé un paso al costado porque hay muchos profesionales que podrán debatir y decirle al grupo de poder: ‘hagamos una excepción’. Eso está viviendo este país, y si es un momento de excepción, también se toman decisiones de excepción”, añadió.

UPP Y PODEMOS PERÚ

Por su parte, José Vega, vocero de la bancada de UPP, señaló que Alva Luperdi debería presentar su renuncia debido a los resultados desfavorables en el manejo económico del COVID-19 y porque el gobierno del presidente Martín Vizcarra “va de tumbo en tumbo” a poco de terminar su gestión.

“Ponen como ejemplo lo que ha representado este proyecto para los Panamericanos. Lo presentan como un modelo a seguir, cuando en realidad los costos se duplicaron. El Gobierno va de tumbo en tumbo, camino a culminar su mandato [con] unas graves crisis, primero sanitaria, de salud y divide a las personas. Seguiremos cuantificando las muertes de los compatriotas”, aseveró.

“Consideramos por este fracaso económico, por estos resultados desfavorable, para nosotros la ministra de Economía debería dar un paso al costado y así aliviarle al país la situación de tantos problemas graves que nos están afectando hoy, resultado de esta pandemia, desbordados en resultados, cuantificando las muertes día a día”, agregó.

Finalmente, José Luna Morales, a nombre de Podemos Perú, afirmó que las respuestas de María Antonieta Alva, “no han dejado satisfecha” a su bancada y reiteró que el Gobierno insiste “en la incapacidad” y “la persecución” al actual Congreso de la República.

“Cómo le pueden decir a los jubilados que les pueden dar 250 soles mensuales. Con eso no vive nadie […] Cómo se puede decir que estamos bien, es muy indignante”, refirió en su intervención en el hemiciclo.

“Si no se hacen los cambios ahora, vamos a estar realmente en un problema mayor. Como congresistas tenemos que dar un claro ejemplo. No estamos satisfechos con las repuestas, las ha leído muy bien, se las han preparado muy bien quizás. No estamos satisfechos con eso”, sentenció.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Lo “barato” sale caro” | #PezEnElAgua

Lo "barato" sale caro" | #PezEnElAgua