Ministerio Público realiza 44 nuevos cambios en fiscalías a nivel nacional

El Ministerio Público, a través de 24 resoluciones firmadas por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , realizó nuevos cambios que involucran a fiscales provinciales, superiores y un supremo a nivel nacional.

En total, las medidas alcanzan 44 modificaciones en fiscalías del país, entre designaciones y conclusiones de nombramiento. La mayoría de estas resoluciones incluyen a fiscalías provinciales, pero también comprenden 7 cambios en fiscalías superiories y un cambio a nivel supremo.

Los cambios fueron oficializados a través de su publicación en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Todas llevan la rúbrica de Pedro Chávarry.



Esta no es la primera vez que el Ministerio Público lleva a cabo una gran cantidad de modificaciones de fiscales en un solo día. En otras oportunidades —el 5, 21 y 26 de setiembre, el 3 de octubre y 20 de octubre— el fiscal de la Nación oficializó decenas de cambios y nombramientos en la institución que preside.



Lista de cambios:

1. Aceptar la renuncia formulada por el abogado Juan Fernando Villafuerte Alfaro como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Puno y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Sandia, así como a su destaque en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román.



2. Dar por concluido el nombramiento de la abogada Karen Cinthia Susette Ugaz Hidalgo como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Loreto y su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas.



3. Dar por concluida la designación de la abogada Rosa María Vega Luján, Fiscal Superior Titular Civil de La Libertad, Distrito Fiscal de La Libertad, como Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y Fiscalías Provinciales Mixtas del Distrito Fiscal de La Libertad.



4. Designar a la abogada Carla Aurora León Aguilar, Fiscal Superior Titular Penal de La Libertad, Distrito Fiscal de La Libertad, como Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y Fiscalías Provinciales Mixtas del Distrito Fiscal de La Libertad.



5. Nombrar al abogado Milton Eder Robles Huamán como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Áncash, designándolo en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, con reserva de su plaza de origen.



6. Nombrar al abogado Neyll Ronnyel Saúl Gamero Alarcón como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Arequipa, designándolo en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, con reserva de su plaza de origen.



7. Dar por concluida la designación de la abogada Paula Teresa Ariza Silva, Fiscal Adjunta Provincial Titular Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Competencia a Nivel Nacional) de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos

de Tráfi co Ilícito de Drogas – Sede Callao.



8. Nombrar a la abogada Paula Teresa Ariza Silva como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas – Sede Callao, con retención de su cargo de carrera.



9. Dar por concluido el nombramiento de la abogada Wendy Rocío Lozano Palomares como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ventanilla; así como su destaque en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.



10. Nombrar a la abogada Wendy Rocío Lozano Palomares como Fiscal Adjunta Provincial Provisional Transitoria del Distrito Fiscal del Callao, designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial

Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.

11. Dar por concluida la designación de la abogada Mary Marleny Rojas Jara, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal (Corporativa) de Pisco, Distrito Fiscal de Ica, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco.



12. Nombrar a la abogada Mary Marleny Rojas Jara como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ica, designándola en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, con retención de su cargo de carrera.



13. Nombrar a la abogada Angela Luisa Mercedes García Nieto como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ica, designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, con reserva de su plaza de origen.



14. Dar por concluida la designación de la abogada Dora Milagros Vela Rengifo, Fiscal Adjunta Provincial Titular de Familia de Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Trujillo.



15. Nombrar a la abogada Dora Milagros Vela Rengifo como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad, designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Trujillo, con retención de su cargo de carrera.



16. Nombrar a la abogada Luzmila Rodríguez Zavaleta como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad, designándola en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Trujillo, con reserva de su plaza de origen.



17. Dar por concluido el nombramiento del abogado Rolando Trinidad Gallegos Llacta como Fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lambayeque, y su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de

Lambayeque.



18. Dar por concluida la designación del abogado Juan Carlos Izarra Mucha, Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de Apelaciones de Lambayeque, Distrito Fiscal de Lambayeque, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de

Lambayeque.



19. Nombrar al abogado Juan Carlos Izarra Mucha como Fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lambayeque, designándolo en el Despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, con retención de su cargo de carrera.



20. Nombrar al abogado Rolando Trinidad Gallegos Llacta como Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lambayeque, designándolo en el Despacho de la Tercera Fiscalía

Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque.

21. Dar por concluida la designación de la abogada Jacqueline Elizabeth Asunción Del Pozo Castro, Fiscal Provincial Titular Penal de Lima, en el Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima.



22. Nombrar a la abogada Jacqueline Elizabeth Asunción Del Pozo Castro como Fiscal Adjunta Suprema Provisional, designándola en el Despacho de la Primera Fiscalía Suprema Penal, con retención de su cargo de carrera.



23. Dejar sin efecto el artículo primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3783-2018-MP-FN , de fecha 24 de octubre de 2018, mediante el cual se nombra al abogado Alan Emilio Matos Barzola como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima, y se le designa en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios.





24. Nombrar a la abogada Diana Milushka Calderón García como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios.



25. Dar por concluida la designación del abogado Richard Mario Tello Llantoy, Fiscal Provincial Titular Penal Corporativo de Angaraes, Distrito Fiscal de Huancavelica, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaraes.



26. - Nombrar al abogado Richard Mario Tello Llantoy como Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo en el Despacho de la Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, con retención de su cargo de carrera.



27. Nombrar al abogado Felipe Estanislao Guzukuma Quintana como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra.



28. Nombrar a la abogada Elva Beneranda Cruz Mendez como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándola en el Despacho de la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, con reserva de su plaza de origen.



29. Nombrar a la abogada Nilita Terrones Rivasplata como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándola en el Despacho de la Módulo de Turno Permanente de Lima Norte.



30. Nombrar a la abogada Kelly Stefanny Jocelyn Reyes Mendoza como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándola en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra, con reserva de su plaza de origen.

31. Nombrar a la abogada Jessica Ayo Panduro como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla.



32. Nombrar al abogado Luis Enrique Vásquez Huamán como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Loreto, designándolo en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Loreto.



33. Nombrar al abogado William Darwin Salas Herrera como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Madre de Dios, designándolo en el Despacho de la Primera Fiscalía

Provincial Penal Corporativa de Tambopata, con reserva de su plaza de origen.



32. Dar por concluida la designación del abogado Omar Levi Rosillo Sánchez, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Paita, Distrito Fiscal de Piura, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita.



33. Nombrar al abogado Omar Levi Rosillo Sánchez como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Piura, designándolo en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, con retención de su cargo de carrera.



34. Nombrar a la abogada Marianella Wong Cardoza como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Piura, designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Catacaos, con reserva de su plaza de origen.



35. Dar por concluida la designación de la abogada Anabel Rocío Aparicio Llacsa, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de Sandia, Distrito Fiscal de Puno, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Sandia.



36. Designar a la abogada Anabel Rocío Aparicio Llacsa, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de Sandia, Distrito Fiscal de Puno, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Acora.



37. Nombrar al abogado Luis Ghandi Rojas Arias como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Puno, designándolo en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Sandia, con reserva de su plaza de origen.



38. - Dar por concluida la designación de la abogada Kathia Eliana Sales Calderón, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal (Corporativa) de Moyobamba, Distrito Fiscal de San Martín, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba.



39. Nombrar a la abogada Kathia Eliana Sales Calderón como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San Martín, designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba, con retención de su cargo

de carrera.



40. Nombrar a la abogada María Hermila Briceño Flores como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de San Martín, designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Bellavista, con reserva de su plaza de origen.

41. Nombrar al abogado José Fernando Vereau De La Cruz como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal Del Santa,

designándolo en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, con reserva de su plaza de origen.



42. Dar por concluido el nombramiento del abogado Edward Saúl Maza Lizarbe como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal Del Santa y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfi co Ilícito de Drogas Del Santa.



43. Dar por concluida la designación del abogado Zenón Javier Vásquez Atoche, Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado en Tráfi co Ilícito de Drogas, con Competencia Nacional, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas–Sede Callao, Distrito Fiscal del Callao.



44. Designar al abogado Zenón Javier Vásquez Atoche, Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado en Tráfi co Ilícito de Drogas, con Competencia Nacional, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas Del Santa, Distrito Fiscal Del Santa.