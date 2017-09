Ministerio Público puso en la mira cocteles organizados por Fuerza Popular

La Fiscalía de Lavado de Activos le puso la puntería a los cocteles organizados por el partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori.

El pasado 15 de agosto, el fiscal Germán Juárez, con el objetivo de reunir nuevas pruebas y así emitir un mejor pronunciamiento en torno a los hechos denunciados, requirió al mencionado partido la documentación relacionada a los cocteles realizados el 3 de noviembre y 21 de diciembre de 2015. Así como los del 16 de febrero, 29 de marzo, 10 y 24 de mayo de 2016.

Según el oficio fiscal al que tuvo acceso Perú21, entre los documentos solicitados figuran la relación de personas naturales y/o jurídicas adquirientes de las tarjetas, la relación de los asistentes, contratos sobre bienes y servicios (alquiler de local, equipo de sonido y luces, filmación, sillas, mesas, toldos, anfitrionas, comida, licores y catering) adquiridos para la realización de dichas actividades.

Juárez también pidió documentación sustentatoria sobre los ingresos y gastos de las mencionadas actividades reportadas ante la ONPE.

El oficio aclara que aún está pendiente recibir la información vía cooperación internacional sobre la Sociedad LVFLiberty Institute con sede en los Estados Unidos.

Como se recuerda, Fujimori es investigada por lavado de activos por el caso Odebrecht y por los cocteles.

Culminación de pesquisa

El otro párrafo del escrito de Juárez indica que Fujimori, a través de su defensa, pidió que se disponga la culminación de la investigación preliminar por el vencimiento del plazo. Sin embargo, debido a que hay varias diligencias en curso, el citado fiscal rechazó la petición. La investigación se amplió por 90 días más. Cabe recordar que desde el 16 de setiembre el fiscal José Pérez asumió la investigación a Fuerza Popular (aportes y cocteles) y por las anotaciones en el celular de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña. La información que solicitó Juárez sobre los cocteles será remitira a Pérez.

“Todo está en regla”

En diálogo con este diario, Edward García, abogado de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, aclaró que toda la documentación de los eventos organizados por Fuerza Popular están en regla. “La documentación la tenemos a la mano y la próxima semana la estaremos entregando a la Fiscalía. Estamos colaborando con la investigación. No ponemos obstáculos”, sostuvo.

Sin embargo, la defensa de la lideresa de Fuerza Popular cuestionó la lentitud de la Fiscalía para investigar el caso debido a que el 8 de marzo de 2016 se inició la investigación preliminar y en noviembre de ese mismo año debió culminar. “Ha pasado más de un año y seis meses y recién me piden información, pero no importa. Esperamos que ya no se amplié más”, anotó.

Datos:

* Fuerza Popular reportó a la ONPE que uno de los ingresos más altos registrados en la campaña electoral de 2016 fue de S/710 mil, recaudados en el coctel realizado el 21 de diciembre de 2015. A la actividad asistieron más de 1,500 personas.

* En reiteradas ocasiones, Keiko Fujimori, a través de sus redes, ha negado haber recibido dinero irregular de la constructora brasileña Odebrecht y de otro tipo de procedencia ilícita.