El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado confía en que Alejandro Toledo pronto estará en nuestro país para rendir cuentas a la justicia. “Ya no falta nada, todo está listo”, afirmó.





¿Qué opina de la suspensión de la extradición de Alejandro Toledo?

Veo a un expresidente desesperado, que está lejos de asumir con dignidad esta última fase. Una fase que ya ha sido decidida en lo judicial y en lo político. Lo que está haciendo a través de sus abogados es simplemente mantener una estrategia de dilatar con articulaciones para conseguir unos días más, hay que decirlo con toda claridad; esto no afecta de ninguna manera el resultado irreversible de la extradición al Perú. Hay que decir claramente también que el expresidente y sus abogados están abusando del sistema judicial norteamericano. Ya no cabe ningún recurso más. Están discutiendo los puntos y las comas y no lo sustantivo.









¿Qué sigue después del plazo de los 14 días?

Se va a ejecutar la medida de extradición, no cabe ninguna discusión más porque ya se ha discutido bastante. Y si un juez se equivocó en poner a dónde se fueron los 21 millones de dólares, eso es un asunto corregible y no altera en absoluto la extradición. Ya todo está saneado y resuelto.





Entonces, ¿qué falta?

El Estado peruano ya debería estar presente físicamente en Washington D.C. , trabajando junto con el embajador en la Casa Blanca, un equipo técnico, alguien de la cooperación internacional y la Procuraduría. Todos apoyados por un equipo de Cancillería. Esto debería de estar ocurriendo y de paso el Ministerio Público haga su trabajo en cuanto a la extradición. Debe de hacerse una vigilancia milimétrica sobre Alejandro Toledo y velar que sus abogados no sigan abusando del sistema judicial norteamericano.





¿Qué es lo que evalúa EE.UU.?

Los temas de inocencia y culpabilidad los resuelve la justicia peruana no la norteamericana, la norteamericana se limita a verificar si hay una causa probable, si existe una persecución política o si se violaron sus derechos humanos. Todo eso analiza la justicia norteamericana, nada más. Por ello digo que todo está listo.