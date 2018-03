Ministerio Público investigará al jefe de prensa de Fuerza Popular

La Fiscalía Anticorrupción investigará al jefe de prensa de Fuerza Popular (FP), Víctor Medina, y a los demás personajes que resulten responsables del presunto delito de peculado. Así lo informaron fuentes del Ministerio Público a Perú21.

La medida se toma luego que Cuarto poder revelara que el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las pesquisas contra los aportes a las campañas presidenciales del fujimorismo, enviara un informe, el 14 de marzo, al fiscal Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, que sostiene que Medina “se encontraba en Sao Paulo cubriendo labores al parecer ajenas a su función pública”.

NIEGA TODO



Por su parte, el mismo Medina, quien también forma parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, negó que haya usado recursos del Congreso para viajar a Brasil, en fechas en que los fiscales peruanos interrogaron al ex directivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata.

“Todo fue pagado por Fuerza Popular (FP). Yo viajé solo, viajé un día antes (del interrogatorio) en la noche y me regresé el jueves en la mañana. Incluso me crucé con varios periodistas que hicieron la cobertura. Los medios acudieron a mí a coordinar las entrevistas”, manifestó a los periodistas en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento.

“Yo he viajado con el dinero del partido, he solicitado vacaciones porque he tenido que hacer una labor distinta por la cual recibo una remuneración del Congreso”, prosiguió.

Medina también negó haber sido él quien hizo el reglaje que denunció el fiscal Pérez. El magistrado alertó el último domingo que había sido víctima de ello, mostrando videos y fotografías, pero sin sindicar al culpable.

“Yo he estado con todos los medios. No he hecho ningún tipo de reglaje ni he hecho fotografías”, declaró.

TENGA EN CUENTA



- El 28 de febrero, el fiscal Pérez entrevistó en Brasil a Jorge Barata sobre los aportes que habría hecho Odebrecht al fujimorismo.



- “Si se demuestra que se han usado recursos del Estado, es grave”, dijo el fiscal Pérez.