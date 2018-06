Ministerio Público incautó US$ 1,200 millones por delitos de corrupción 

Mil doscientos millones de dólares se logró incautar por acción del Ministerio Público en el marco de la lucha anticorrupción, informó el fiscal superior coordinador César Zanabria .



Haciendo un balance de 2017, Zanabria añadió que, en simultáneo, se logró obtener seis demandas de pérdida de dominio en el exterior por U$29 millones contra procesados por delito contra la administración pública . Además, se registraron 320 prisiones preventivas.

En conferencia con la prensa internacional, el magistrado precisó que durante la gestión de Pablo Sánchez al frente del Ministerio Público se registraron, además, 3 mil 327 condenas por delitos de corrupción de funcionarios en los últimos tres años.

Según Zanabria, entre las sentencias más importantes destacan las de los casos del ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos; y de los ex gobernadores regionales de Pasco y Tumbes, Gerardo Viñas y Kléver Meléndez. Asimismo, el caso conocido como ‘La Centralita’ que involucra al ex gobernador de Áncash, César Álvarez.