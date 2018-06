Uno de los cuestionamientos de los abogados de Ollanta Humala y de Nadine Heredia hacia el informe fiscal que detectó desbalance patrimonial por más de S/14 millones en el patrimonio de la ex pareja presidencial y de su entorno, dado a conocer por Perú21 , apunta a que el Ministerio Público usó a un economista para realizar el peritaje contable.

El sustento de la defensa es que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 13253 –Ley de Profesionalización del Contador Público–, el contador es el especialista en realizar el peritaje en los procesos judiciales. De hecho, será uno de los argumentos que presentará el matrimonio, investigado por lavado de activos, cuando el fiscal Germán Juárez formule acusación, según dio a conocer el abogado del ex mandatario, César Nakazaki.

Pero a esas críticas se ha sumado también la decana del Colegio de Contadores Públicos de Lima, Elsa Ugarte Vásquez, quien ha demandado a la Fiscalía “respeto por el ejercicio profesional” de sus agremiados.

A través de un pronunciamiento, publicado en febrero de este año, Ugarte manifestó su “rotundo rechazo a las designaciones que realizan el Ministerio Público y el Poder Judicial para que economistas realicen actividades para las cuales no fueron preparados en su formación universitaria”.

(Perú21) (Perú21) Perú21

Si bien puede tratarse de un mensaje institucional, lo que no dijo la decana es que ella es, desde diciembre del año pasado, miembro del equipo de peritos del ex jefe de Estado. El otro integrante es Luis Castillo Cubas.

INTERÉS DE PARTE



El 20 de diciembre de 2017, a través de un oficio –al que tuvo acceso Perú21 –, Nakazaki comunicó al fiscal Juárez sobre el reemplazo de su perito Reynaldo Moquillaza Orellana por los dos contadores antes mencionados.

“Los peritos (Elsa Ugarte y Luis Castillo) se incorporan para continuar el procedimiento pericial. Esto es formulación de observaciones, presentación de pericia de parte en la investigación preparatoria y, posteriormente, en el juicio oral”, se lee en la misiva.

Cuando fue consultada por este diario sobre sus críticas a la Fiscalía y al Poder Judicial, Ugarte argumentó que no tiene impedimento legal para tomar una postura, pese a que está de por medio su contrato con Humala. “No encuentro inconveniente en decir que este ejercicio les corresponde únicamente a los contadores; eso no es impedimento para que yo me pronuncie contra lo que atenta a nuestra profesión”, se excusó.

“El economista desconoce las reglas básicas de cómo hacer un peritaje. Por eso comete errores como el informe”.

Wilfredo pedraza

Abogado de Humala (3/6/2018)

¿Pero puede la funcionaria cuestionar al fiscal teniendo un interés de parte? Para el presidente de Proética, Rafael Fernández, la decana ha incurrido en un conflicto de intereses. Fernández explicó que si bien en el reglamento del colegio puede no estar expresamente establecida una prohibición como esta, apuntó que la norma no necesariamente advierte las faltas éticas.

“La ética es distinto a lo reglamentario. La decana no puede hacer este tipo de pronunciamientos teniendo un interés en una investigación”, remarcó.

En ello también coincidió Francisco García, quien representa a un sector del Colegio de Contadores. Dijo que Elsa Ugarte “está usando su cargo para intereses personales” porque “intenta presionar” a las autoridades judiciales.

Por su parte, Nakazaki insistió en que Ugarte “no está inhabilitada” para ser perito de su defendido y señaló que ella “tiene derecho” a asumir una posición institucional.

TENGA EN CUENTA

- Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que Elsa Ugarte “ha cometido una falta de ética y de transparencia” al salir a cuestionar el trabajo del Ministerio Público.

- El Colegio de Economistas de Lima señaló que sus agremiados sí tienen competencia para participar en peritajes fiscales y judiciales.