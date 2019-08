Ministerio de Justicia envió al Poder Judicial informe para que decida sobre pedido de Odebrecht

La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato, que preside Jorge Ramírez, envió al Ministerio de Justicia (Minjus) su informe sobre la controversia generada por el pedido de Odebrecht .

Fuentes de Perú21 vinculadas al caso explicaron que este ratifica que se debe respetar lo que la sentencia de colaboración eficaz establece: no debe haber investigaciones fuera del acuerdo para que a Odebrecht se le devuelva los S/524 millones que exige por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, ubicada en Huánuco.



Además, para la Procuraduría la jueza que aprobó el convenio, María Álvarez, debe resolver esta controversia. Este informe fue enviado hoy por el Minjus al despacho de la magistrada. Así lo pudo confirmar este diario.

OPINIÓN: LUIS VARGAS VALDIVIA, EXPROCURADOR



"Le corresponde a la jueza María de los Ángeles Camacho, encargada de validar el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre los fiscales y procuradores del caso Lava Jato, pronunciarse sobre el reembolso de los S/524 millones por la venta de la hidroeléctrica Chaglla (Huánuco) a favor de Odebrecht.



Ex procurador Luis Vargas Valdivia: "Fiscalía ya cuenta con información corroborada". (Hugo Perez) Ex procurador Luis Vargas Valdivia opina sobre el caso Chaglla.

El Ministerio Público ha emitido un informe aclarando que ninguno de los ejecutivos de Odebrecht está siendo investigado en etapa penal (solo preliminar), por eso le corresponde al Estado entregarle el dinero a la empresa brasileña.



Considero que se tiene que cumplir el convenio de lo contrario se verían afectadas las investigaciones. Demostraría que el Perú no está preparado para ese tipo de acuerdos y que no habría garantía jurídica.



El presidente Martín Vizcarra está mal informado y está dando mensajes negativos al decirf que se retenga dinero de Chaglla. Debe tener cuidado al hablar de temas jurídicos porque no es su especialidad".