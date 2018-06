Ministerio de Justicia acepta renuncia de procuradora Janet Briones

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aceptó la renuncia de la procuradora pública adjunta especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio, Janet Briones Muñoz.

La renuncia se dio a conocer a través de la resolución suprema 123-2018-JUS , publicada hoy en el diario oficial El Peruano, donde además se la da las gracias por los servicios prestados.

Briones se desempeñaba en el cargo desde el 6 de abril de 2011.

En mayo de este año se conoció la intempestiva renuncia de la procuradora adjunta que trabajó en impulsar casos emblemáticos contra políticos que actualmente vienen siendo investigados.

"Durante dos años y medio tuve que asumir la conducción de los casos y continué en el esfuerzo de lograr su fortalecimiento (…) este año parecía que se concretaban nuestros pedidos, pero con los cambios que se han dado y las políticas de austeridad, no será posible. No podemos continuar en esa situación, no hay las condiciones adecuadas para ejercer la defensa del Estado", indicó por esos días a Perú21 sobre los motivos de su renuncia.

NOTA

- Según la parte considerativa, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos.