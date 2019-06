Denunciarán a policías involucrados en contratos por servicios irregulares

El Ministerio del Interior señaló a este diario, a través de César Segura, jefe de la Oficina de Integridad, que la demora se debió a que había otros casos que estaban en evaluación.

“Estamos enviando el tema al Ministerio Público y, por otro lado, seguirán las investigaciones administrativas. Mañana mismo (hoy) sale todo (a la Fiscalía)”, confirmó Segura.

El vocero del Mininter dijo también que considera que “sí hay indicios razonables para presumir que hubo malos manejos y que se afectó patrimonio de la Policía”. Reconoció que el entonces Inspector de la PNP pudo trasladar el informe a la Fiscalía el año pasado.

"Presuntos infractores", según PNP. "Presuntos infractores", según PNP.

El general Eswin Manay, actual jefe del comando Vraem y calificado como presunto infractor, también habló con este diario y dijo que su institución no lo había llamado para dar sus descargos y no ha tenido derecho a defensa. “ Ganó el consorcio que tenía la mayor capacidad para dar servicios. Las investigaciones tienen que ser serias”, apuntó. El general Gastón Rodríguez, también implicado, respondió: “No tengo nada que ver, yo fui cambiado antes de que se suscriba el contrato”.

"Presuntos infractores", según PNP. "Presuntos infractores", según PNP.

NI UN PERNO

Perú21 acudió a las direcciones en donde Mafeky Motors señala tener los tallares para la reparación de autos, pero no encontró ni siquiera una llantería. También intentó hablar con los representantes de la empresa, pero solo enviaron a una persona que tomó nota de la llegada de los reporteros de este diario a sus locales.

a NADA. Aquí, en La Molina, debería funcionar Mafeky Motors.

Esta empresa inició operaciones en abril de 2015 y tan solo un mes después comenzó a contratar con la Dirtepol Lima.