Raúl Díaz Pérez, exalcalde de Comas en el 2019 y jefe de Nicanor Boluarte en ese momento, obtuvo en marzo de este año un contrato en el Ministerio del Interior por 30 mil soles. El ‘Hermanísimo’ fue gerente general de la alcaldía.

Según el Ministerio del Interior, Raúl Díaz Pérez a la fecha no tiene ningún vínculo con la institución. No obstante, ordenó una investigación exhaustiva de la contratación revelada por el programa Panorama este domingo.

El espacio mostró el último domingo una nueva presunta contratación irregular en el Estado que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, y al exalcalde de Comas.





Según su propia declaración a Panamericana, Díaz llegó al Mininter por medio de una invitación, sin embargo, no quiso indicar quién se la hizo. “Yo como profesional no puedo decirte los datos, los detalles de quién me hace la invitación. (...) He trabajado 15 años en el parlamento, tengo una maestría, tengo la basta experiencia de ser alcalde de un distrito”, señaló.

Asimismo, dijo que la convocatoria fue pública y que se trato de una más a la cual postuló.

Nicanor Boluarte no se acogerá a la colaboración eficaz

Luis Vivanco , abogado de Nicanor Boluarte , descartó que su patrocinado se acoja a la colaboración eficaz después de su detención preliminar que se le impuso por diez días a raíz del caso denominado ‘Los Waykis en la Sombra’.

El letrado aseguró que acogerse a esa figura implicaría que su patrocinado reconozca los delitos imputados por la Fiscalía: tráfico de influencias y organización criminal.

“[¿Nicanor Boluarte será colaborador eficaz?] No, bajo ningún concepto. La colaboración supone que uno acepta cargos y, en este caso concreto, mi patrocinado no tiene ningún cargo que aceptar”, declaró en RPP.

¿Quién es Nicanor Boluarte y cuál es su poder en el Ejecutivo?

El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Wigberto Nicanor Boluarte, fue detenido este viernes por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), en el marco de la investigación en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias y organización criminal.

El hermano de la mandataria se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace más de un año, cuando se conoció que personajes cercanos al hermano presidencial eran contratados en el Estado, así como reuniones con un proveedor del Estado y funcionario regional de Apurímac, como reveló en su momento Perú21.

Asimismo, también se dio a conocer un informe en el que se exhibía una presunta participación suya el otorgamiento de un presupuesto de S/20 millones a un municipio de Cajamarca, luego de que el alcalde asistiera a su fiesta de cumpleaños.

La influencia y poder de Nicanor Boluarte trascendió cuando se descubrió que personas que participaron en reuniones de su partido que busca la inscripción, Ciudadanos Por el Perú, posteriormente fueron nombradas prefectos y subprefectos.

Aunque Nicanor Boluarte ha declarado que no es una sombra en el poder, el ‘hermanísimo’ tiene varias denuncias que indican lo contrario.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Thamara Gómez se pronuncia en redes sociales.