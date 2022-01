Según cifras del Ministerio de Economía (MEF), en 2021 la ejecución del gobierno nacional fue de 78%, lo que representó un total de S/39 mil millones de inversión pública. Sin embargo, los ministerios de Salud (Minsa), Interior (Mininter) y Justicia (Minjus) fueron los que menos ejecutaron y su gasto de inversiones no pasó del 50.1%.

Esto a pesar de que tanto Salud como Interior están directamente relacionados con las actuales necesidades de los ciudadanos: combate a la pandemia y lucha contra la inseguridad.

¿Desconocimiento?

El Ministerio de Salud fue la segunda cartera que menos presupuesto ejecutó en 2021. Con un 48.5%, el Minsa tendrá que devolver más de la mitad de su presupuesto destinado a proyectos de inversión estando en plena crisis sanitaria.

Luis Solari, extitular del Minsa, aseguró que esto significa que el Estado solo se ha concentrado en la adquisición de las vacunas, dejando de lado la “estrategia sanitaria” que debieron utilizar para evitar la tercera ola. “Eso (la estrategia sanitaria) sí toma una cantidad tremenda de gastos”, señaló el exministro.

Además, dijo que “eso demuestra que hay gente (del gobierno) que no sabe manejar el presupuesto público” y que es preocupante que durante la pandemia “le sobre la plata al Minsa; entonces, no es un problema de presupuesto, sino de cerebro e inteligencia”.

Solari recomendó que para evitar este tipo de resultados los funcionarios que tomen cargos tan importantes deberían tener “una carrera pública” que él describe como “un instrumento anticorrupción”.

Malos cuadros técnicos

Respecto a la seguridad ciudadana, lo invertido en el Ministerio del Interior fue solo un 50.1% (S/337 millones). Y es que, según indicó Carlos Morán, exministro de esa cartera, una de las razones de tan baja cifra es la alta cantidad de personas que se han hecho cargo del ministerio en tan poco tiempo.

“Esto no sirve (la rotación de ministros) para suplir las carencias históricas de la Policía Nacional. Por esa razón no hay una buena distribución y no pasamos del 50%; esto se complementa con la falta de un equipo técnico que rodee al ministro para que pueda hacer las adquisiciones necesarias”, aseveró Morán a Perú21.

Por otra parte, manifestó que el personal que contrata el ministro “no tiene las capacidades suficientes, no son especialistas en adquisiciones y por eso tenemos una pésima ejecución del gasto”.

Morán comentó que el 97% del presupuesto que se le da a la Policía se va en sueldos de la PNP y que solo el 3.5% se dispone para invertir en infraestructura y logística.

La ejecución de proyectos de inversión en el Ministerio de Justicia llegó a 47.6%. Esto representa S/103 millones. Es el más bajo de todos los ministerios.

Otras carteras que no pasaron del 65% de presupuesto invertido en 2021 son la del Ambiente (58%) y la de Desarrollo Agrario y Riego (64.4%).

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Cayó mientras tomaba desayuno. Este martes, personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Junín, capturaron a Ricardo Romero Calderón, exjefe encargado del Departamento de Investigación contra la Criminalidad Organizada en Huancayo, según información a la que accedió Perú21. La detención se realizó en un restaurante cercano a las oficinas de la PNP de Huancayo, donde labora el intervenido.