¿El ministro Huerta miente al decir que la búsqueda Juan Silva depende solo del equipo especial?





El ministro Willy Huerta desconoce la ley de la PNP y desconoce las funciones que le corresponden a la institución donde el jefe inmediato es él. Él indica que única y exclusivamente el equipo especial que está dirigido por la fiscal Marita Barreto es el encargado de la búsqueda, ubicación y captura de estos exfuncionarios que están fugados como Juan Silva. Sin embargo, la ley de la PNP es bien clara. Indica que tenemos a la Policía Judicial y de Requisitorias como la unidad especializada de dar cumplimiento a las órdenes judiciales y del Ministerio Público. Harvey Colchado está encargado de la Dirección General de Inteligencia del Interior. Entonces, no es una función exclusiva solo para el equipo que investiga al poder; esto es algo que no se ajusta a la verdad. El ministro Huerta oculta lo más importante; que le ha recortado el 25% del presupuesto a Harvey Colchado y, al no tenerlo, no puede cumplir a cabalidad con las tareas que le están imponiendo.





¿Qué opina que Huerta hay contratado a exfuncionario del Minsa vinculado al caso ‘pitufeo’ ?





Parece que tener antecedentes y malas actuaciones a nivel nacional es un mérito para ellos. Lo que está haciendo el ministro Huerta es darle cumplimiento a lo que dispone el que está a cargo de “la organización criminal” que es el presidente de la República. No hay que elucubrar otra cosa. Lo más interesante de todo es que a Mariano González lo defenestraron porque no había presentado un plan para disminuir la delincuencia. Este ministro ya tiene más de dos meses y está peor. Por lo menos, Mariano tuvo coordinaciones con el Ministerio Público. Este señor no está capacitado para ser ministro del Interior.