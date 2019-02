Ministerio de Defensa no pagará deuda a militares por mala gestión humalista

El Ministerio de Defensa (Mindef) explicó a este diario que el pago de los viáticos a los 47 militares no se puede efectuar porque el ex ministro Jakke Valakivi firmó una resolución ministerial en la que se precisa que la comisión no ocasionaría gastos al Gobierno peruano.

“En ese entonces, los viajes al exterior que irrogaban gastos al Estado debían ser aprobados mediante resolución suprema suscrita por el presidente de la República”, se lee en el documento enviado por el Mindef.