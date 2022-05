Para el congresista Edward Málaga del Partido Morado, la censura que el Congreso hizo contra Betssy Chávez es justificada. Aquí las razones.

“Correspondía la censura por la impericia al manejar la crisis de controladores aéreos y la crisis luego que se generó el problema. El daño causado es grande se le hizo a los comercios informales y formales, a turistas, a los hoteles, se perdió mucho. Y un ministro debe asumir sus costos políticos. Porque la impericia se paga y eso es lo que estamos viendo”, indicó.

Conversamos con el congresista del Partido Morado, Edward Málaga sobre la censura a Betssy Chávez.

En otro momento el congresista Málaga dijo que el control político el Congreso no acabará ahí.

“Es hora de enfocarse en el objetivo grande y ese objetivo grande tiene que ver con que el presidente Castillo no siga al mando un día más. Y eso pasa por una evaluación del gabinete. En el partido Morado estamos preparando una moción de censura, tenemos que dar signos claros que estamos dispuestos a quemar las balas necesarias para revertir esta situación. Y a pesar de que eso se enfoque en el premier, me parece importante no perder de vista en quien realmente gobierna, que es Pedro Castillo”, concluyó.

