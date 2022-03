El ministro de Salud, Hernán Condori, se presentó ante el Pleno del Congreso para responder a dos pliegos interpelatorios sobre hechos que ponen en tela de juicio su idoneidad para ejercer el cargo que asumió el pasado 8 de febrero.

Pese a su insistencia por desvirtuar las imputaciones, sin embargo, no logró convencer a la representación parlamentaria y ahora enfrenta una moción de censura que, de ser aprobada, conllevaría a su inmediata remoción; algo a lo que el presidente Pedro Castillo se ha resistido pese a las demandas de diferentes sectores, incluido el gremio médico. Aunque anoche, el mandatario dijo que en las próximas horas iba a corregir algunos errores, sin detallar si se refería a la designación de alguno de sus ministros.

En su exposición ante los legisladores, Condori no pudo rebatir con solvencia las imputaciones en su contra y recurrió más bien a medias verdades para defender el puesto en el que, aseguró, “seguiré trabajando hasta que el presidente lo determine”.

Dijo que no vendió, recetó ni comercializó el agua arracimada, pero omitió que hay un video en el que claramente promociona las supuestas bondades de un producto que carece de todo sustento científico. Reconoció que no es ginecoobstetra, pero aseguró que está “capacitado” para realizar tamizajes de prevención de cáncer de cuello uterino. Para compensar la debilidad de sus argumentos, además, coqueteó con la oposición, específicamente con Fuerza Popular, adulando sin reservas a uno de sus miembros más representativos; Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori.

Camino a la censura

Ya en el debate, el vocero de Avanza País, José Williams, ratificó la decisión de su bloque de censurar al ministro, quien por momentos se tomó la libertad de alzar la voz en el hemiciclo. Su colega de bancada Diego Bazán ratificó la decisión y dijo a Perú21 que lo que hizo Condori fue “victimizarse”. “Es claro que no está preparado para el cargo ni tiene los pergaminos para dirigir un ministerio tan importante, el cual quiere manejar a través de medidas populistas y sin sustento técnico”, expresó.

En esa línea, ayer mismo Bazán empezó la recolección de las 33 firmas que se requieren para presentar la moción; en poco tiempo logró reunir once y señaló que espera lograr en las próximas horas el respaldo de otras tiendas. Los tres congresistas no agrupados del Partido Morado anticiparon su aval y lo mismo hizo el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, quien señaló a este diario que por lo menos 10 de los 15 integrantes de su grupo apoyarán la moción. En esa misma línea, el fujimorista Héctor Ventura refirió que el acuerdo de su bloque es apoyar la censura a Condori. No obstante, no pudo confirmarse esta versión con el vocero Hernando Guerra García.

Desde Renovación Popular, el portavoz Jorge Montoya dijo que tomarán una decisión recién dentro de un mes para verificar en este tiempo la veracidad de los descargos de Condori. Extraña postura considerando que hasta hace unos días defendían a rajatabla la censura, junto con Fuerza Popular. ¿Qué cambió? Solo ellos lo saben.

Tenga en cuenta

La moción de censura es aprobada por un mínimo de 66 congresistas y, en ese caso, el ministro censurado debe renunciar.

Ayer también fue interpelado el titular de Justicia, Ángel Yldefonso, quien respondió sobre las denuncias de negligencia en su contra y otros. En su caso, los parlamentarios dijeron que analizarán sus respuestas antes de tomar una decisión.

