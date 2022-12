Tras conocerse la nueva injerencia de Evo Morales en nuestro país al tratar de anexar Puno –por medio de su gobernador– a su proyecto político Runasur, Eduardo Ponce Vivanco, exviceministro de Relaciones Exteriores, invoca a la presidenta Boluarte a fijar una posición de rechazo.

El gobernador de Puno quiere que su región sea parte de la Runasur de Evo Morales. ¿Qué opina ?

Es una insolencia absoluta, es inaceptable lo que estamos viendo. El gobernador de Puno merece los peores calificativos porque no solo está incurriendo en el delito de secesión, sino que va más allá, esto es traición a la patria. Quiere llevar a separar a Puno del país y está plenamente confabulado con Evo Morales. Quieren proyectar esto en todo el sur, quieren retomar la idea de la Confederación Perú- Bolivia. Esto debe merecer un castigo riguroso de parte del Gobierno central, una voz potente de la Cancillería y las voces de protesta del Congreso .

¿Por qué Evo Morales estaría interesado en desmembrar nuestro país?

La Runasur es el proyecto personal de Evo Morales, ha sido ya rechazada por un conjunto de excancilleres y vicecancilleres, está basada en la plurinacionalidad. Estoy seguro que Arequipa no quiere ser parte de esto, tampoco Tacna ni Cusco. Evo Morales lanzó esta idea desde Buenos Aires, hace meses, y obtuvo el rechazo total. Esto no caminó y Morales ha sido declarado persona no grata por el Congreso peruano. Lo que trata de hacer Evo es completamente contrario a la idea de una nación soberana libre e independiente como es el Perú. Es una locura.





¿Qué medidas puede tomar el Estado peruano ante estas injerencias ?

En primer lugar, la embajadora de nuestro país en Bolivia, Carina Palacios, debió de renunciar tan pronto cambió el gobierno y al no hacerlo la Cancillería debió removerla. No hay que olvidar que ella fue funcionaria en Junín cuando estaba a cargo de Vladimir Cerrón. Creo que la presidenta Boluarte debe fijar posición en este asunto, no solo a nivel de Cancillería sino a nivel de la propia Presidencia de la República.