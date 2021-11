El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró que no han recibido a la fecha un pedido para indultar al expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra internado en una clínica desde inicios del mes de octubre.

“Aclaramos a los medios de comunicación que actualmente no existe pedido de indulto en beneficio de A. Fujimori. De presentarse, se evaluará conforme a Ley, tal como lo señaló el ministro Aníbal Torres”, indicó el ministerio.

El pronunciamiento se hizo horas después de que, en una entrevista a Exitosa, el ministro Torres indicara que el Gobierno evaluaría un posible indulto a favor de Alberto Fujimori si es que es planteado y el estado de salud del expresidente lo amerita.

“Los delitos que cometió son muy graves. En Ayacucho se les quemaba vivos a las personas. Las autoridades son las que dan la orden y son responsables de los resultados. En La Cantuta los torturaban y los queman. La gente está indignada y dolida, y con mucha razón. Pero nosotros atendemos lo razonable, si esta persona está gravemente enferma, lo lógico es que vaya a morir a su casa, eso será después de que se haga el examen por una junta de médicos”, refirió.

El ministro de Justicia precisó que este tema no ha sido evaluado por el Gobierno ni ha sido solicitado por los familiares de Alberto Fujimori.

“No es que nos hayamos planteado este problema, sino que en este momento estoy manifestando esto porque mis expresiones son espontáneas, derivan de la razón, no del odio, no del rencor, no de la venganza. Derivan de la razón y del cumplimiento de la ley”, manifestó Aníbal Torres.

