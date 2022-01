Un informe de Panorama mostró que Daniel Salaverry, designado como presidente de Perupetro por el gobierno de Pedro Castillo, sí se llegó a instalar, tuvo reuniones, hizo comisión de transferencia, se le dio una oficina, un auto para su uso particular y otros elementos para que se desempeñe en el cargo a pesar de que el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, aseguró, el 14 de enero, ante una Comisión del Congreso, que el excongresista había sido nombrado pero que aún no ejercía sus funciones. Acotó, además, que estaba a la espera de lo que decidiera la Contraloría.

“Él legalmente no puede tomar posesión del cargo. No puede ejercer porque debe tener la venia de la Junta de Accionistas, que no se ha reunido ni votado. No puede entrar a las oficinas mientras no le den pase”, argumentó en ese momento.

Sin embargo, los documentos que fueron solicitados por el congresista Jorge Morante (FP) a la empresa evidencian que Salaverry se reunió el 10 de enero, acompañado de Jesica Pino y Víctor Gutarra, con el gerente general, Daniel Hokama, y Roberto Guzmán, secretario del directorio, para presentarse como nuevo presidente de la empresa.

Además, el 11 de enero también se reunió con los gremios del sector privado para presentarse como tal. Estas citas fueron con Felipe Cantuarias, Raquel Carrero y Romy Barreda, de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, para “un saludo protocolar”.

Posteriormente, el 17 de enero, Salaverry tuvo una reunión en privado con Gutarra con el objetivo de “efectuar la inducción del nuevo presidente” de Perupetro.

“El 16 de enero, Salaverry citó a reunión de directorio para el 19 de enero. Es evidente que el ministro nos mintió porque no llamó a nadie (de Perupetro)”, explicó Morante al programa.

TENGA EN CUENTA

La Contraloría de la República advirtió que el nombramiento de Salaverry no cumple con los requerimientos de capacidad técnica ni trayectoria profesional.

El Congreso aprobó interpelar al ministro de Energía y Minas el 31 de enero a las 10:30 de la mañana.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, sobre la conducta de Vladimir Cerrón de haber salido sin permiso Judicial de Junín. La Fiscalía pidió variar la comparecencia con restricciones de Cerrón por prisión preventiva en Caso Antalsis. Esto debido a que habría incumplido una regla de conducta al viajar de Huancayo a Lima sin autorización judicial para reunión en Palacio de Gobierno en diciembre.